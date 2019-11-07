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    三星申请“太空变焦”商标 Galaxy S11将搭载

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒报道，欧盟知识产权局（EUIPO）官网显示，三星近日提交了一项名为“Space Zoom（太空变焦）”的商标注册申请，媒体推测其或将一次来命名此前曝光的Galaxy S11上搭载的“Hubble（哈勃）”镜头。

    三星申请“太空变焦”商标
    三星申请“Space Zoom（太空变焦）”商标

    据此前消息，三星Galaxy S11将搭载全新的潜望式镜头，升级幅度比以往Galaxy S系列机型更大。据悉，Galaxy S11支持5倍光学变焦，有可能会像OPPO Reno 10倍变焦版、P30 Pro那样提供更高倍率的数码变焦。

    三星申请“太空变焦”商标
    三星Galaxy S11或将配备“太空变焦”

    目前还不能确定三星是否会为Galaxy S11全系标配潜望式镜头，也有可能仅在Galaxy S11+上使用这一配置。

    其他方面，三星Galaxy S11将搭载高通骁龙865移动平台，部分版本搭载Exynos 9830。其中国行、美版预计提供骁龙865版本，韩版预计提供Exynos 9830版。

    （本文图片来自网络）

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