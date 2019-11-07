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    三星手机三星 Galaxy S11（全网通）

    三星S11e电池谍照曝光 采用Note10+同款设计

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据国内知名数码爆料人@i冰宇宙最新消息，三星将会为明年推出的Galaxy S11e配备一块非常大的内置电池（容量约为3730mAh），且其电池与主板的设计都将采用与Galaxy Note10+类似的方案。

    三星S11e电池容量曝光 4000mAh大电池/明年发布
    网曝三星Galaxy S11e电池大幅增加

    现在关于Galaxy S11e的消息还不是很多，不过，近期网络上有许多关于Galaxy S11的爆料信息。爆料显示，三星将会为大幅升级Galaxy S11的相机配置，后置相机采用四摄方案，其中除了1.08亿像主摄之外，三星还将为该机搭载5倍光学变焦镜头，且配备一个类似红外光谱仪的传感器，可以测量心率和压力比，以及测量水果中的糖含量等多种用途。

    三星S11渲染图曝光 超窄边框+5倍光变四摄
    三星Galaxy S11相机系统再次升级

    其他方面，三星Galaxy S11正面将延续打孔曲面屏设计，不过前摄打孔的孔径会有缩减，且屏幕四周的边框将会进一步收窄，屏幕比例也会由当前的19:9变更为20:9。此外，还有消息称三星将在Galaxy S11+上采用配备前置三摄解决方案，增加一颗广角和一颗3D TOF镜头。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：三星S11e电池谍照曝光 采用Note10+同款设计http://news.zol.com.cn/731/7318289.html

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