中关村在线消息：北京时间11月7日消息，今天vivo公司在与三星合作的发布会上宣布，他们与三星联合研发了Exynos 980处理器。vivo还提到，他们与三星共同合作了10个月的时间，解决了超过100个问题。vivo搭载Exynos 980的5G手机也将在12月上市。



vivo与三星合作 联合研发Exynos 980处理器

据官方介绍，Exynos 980采用8nm工艺打造，内置两颗2.2GHz的Cortex-A77核心和六颗1.8GHz的A55核心，GPU为Mali-G76 MP5，存储方面支持LPDDR4X内存以及UFS 2.1/eMMC 5.1闪存。

NPU方面：Exynos 980的神经处理单元(NPU)性能比上代提升2.7倍。NPU为应用程序带来增强功能，如安全用户身份验证、内容过滤、混合现实、智能摄像头等。

网络性能方面：Exynos 980集成5G基带，支持6GHz以下频段，最高下行速率2.55Gbps，最高上行速率1.28Gbps。向下兼容2/3/4G网络，4G方面最高支持LTE Cat.16下行（5载波1Gbps）以及LTE Cat.18上行（双载波200Mbps）。

此外，Exynos 980支持新的Wi-Fi 6标准IEEE 802.11ax，为无缝在线游戏和流畅的高分辨率视频流媒体提供了更快的速度和更大的稳定性。

其他性能方面：Exynos 980最高支持3360×1440分辨率屏幕。支持10800万像素传感器，先进的图像信号处理器(ISP)最多支持五个单独的传感器，并能够同时处理三个传感器，以获得更好的多相机体验。

另外，Exynos 980的多格式编解码器(MFC)支持每秒120帧的4K超高清视频编码和解码，支持HDR10+动态映射。

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