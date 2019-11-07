印度首都毒气室 PM2.5测量999爆表 多图触目惊心

印度首都毒气室登上全球头条，2019年11月初，印度首都新德里及附近地区的空气污染程度达到3年以来最糟的状态，迫使新德里市政府宣布进入公共健康紧急状态。据英国《每日邮报》报道，目前印度首都新德里简直已经成了一个“毒气室”。



印度首都堪比毒气室

目前新德里及周边多个地区的PM2.5、PM10双双“爆表”显示999最大值。印度卫生部一位官员表示，该市的污染监测器没有足够的数字来准确记录污染水平，这是一场灾难。



印度首都毒气室

新德里已经宣布全市进入公共卫生紧急状态，学校被迫关闭。



印度首都毒气室

由于能见度低，德里机场有30多架航班被迫改变航线，道路上空无一人，人们宁愿呆在室内，试图减少呼吸有毒的空气。



印度首都毒气室

据悉，印度首都德里每年这个时候高污染程度的一个主要原因是首都附近的农民焚烧农作物，清理他们的田地。



印度首都毒气室

这造成了一种致命的颗粒物和气体，包括二氧化碳、二氧化氮和二氧化硫，这一切又因一周前印度教排灯节燃放的烟花爆竹而恶化。此外，建筑和工业排放也导致了严重的雾霾。

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