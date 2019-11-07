今晚有个“双.11”提前捡漏专场，还有免费抽奖

“双.11”买点东西，真就那么难吗？！你说它礼拜一零点开预售，补款还是凌晨一点……我买个东西，还得把自己熬死……最后还要排队付款，还要忍受11月11日之后物流到货压力...........





最厉害的是，每一年“双.11”折磨我的不是什么“缺钱”，而是脑子完全不够用.....智商不在线.......全是对不起数学老师的罪恶感。





什么满减红包，什么玩XXX游戏得红包，什么定金红包，什么定金翻倍，叠加红包、全场通用红包........这都是什么呀？





所以今年“双.11”何必非要等到11月11日，现在就能愉快剁手。

ZOL联合西瓜视频联合打造的大型购物攻略栏目“双.11数码好物省钱攻略——全品类推荐”即将在今天晚上19：00—21：00上线。

届时，客官老爷们只要打开今日头条或者是西瓜视频，搜索“中关村在线”加关注就可以。

记住是：11月7日晚上19：00—21：00哟！！





喜欢数码产品的小哥哥、小姐姐们，千万不要错过，不然错过真要等一年。

因为我们没有套路：所有推荐产品都享有“京东保价”（注：11月5日——11月11日）。





现场直播从手机到笔记本电脑，再到女生最爱的美容仪电动牙刷.......所有优惠都很直接，现金直降，优惠券满减一目了然





最后的最后，只看直播不剁手没关系，照样参与现场抽奖，小帅机器人等你来拿。





好了、好了，为防止下个月再花冤枉钱，我已经提前决定把钱都花光了。





两袖清风，一身正气。

（文中图片来自互联网）

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