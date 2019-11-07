李彦宏：百度一直在提升App的用户体验

中关村在线消息：今天上午，百度正式发布了截至9月30日的2019财年第三季度未经审计财报。随后，百度董事长兼CEO李彦宏在财报电话会议中表示，百度一直在提高App的用户体验，且未来将继续创新，提供行业最佳的用户体验。



李彦宏称百度一直在提升App用户体验

据了解，花旗分析师Alicia Yap在电话会议上向李彦宏询问了百度未来的发展方向，以及未来优先发展的业务。李彦宏表示，公司未来还是专注于发展以搜索和信息流为主的百度生态系统，百家号和小程序等业务令我们的生态系统更加健康和可持续，仍将是公司发展的优先方向。



百度依然专注于以搜索和信息流为主的百度生态系统

另外，李彦宏还补充称：“随着百度移动生态系统的完善，我们不再需要像之前那样在获取流量方面大量投入，这也是公司利润率环比增长的原因。未来在移动生态系统中还有许多事情要做，公司将继续创新，提供行业最佳的用户体验。”

根据百度发布的财报显示，百度第三季度总营收为281亿元人民币，相比余年同期基本持平，相比上一季度增长了7%；第三季度净亏损为人民币64亿元，而去年同期则拥有124亿元人民币的净利润。

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