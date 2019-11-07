我国6G研发正式启动 全球尚在探索华为早有布局

本月初，科技部会同发展改革委、教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开6G技术研发工作启动会。会议宣布成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组，标志着我国6G技术研发工作正式启动。

会议宣布成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组，其中，推进工作组由相关政府部门组成，职责是推动6G技术研发工作实施；总体专家组由来自高校、科研院所和企业共37位专家组成，主要负责提出6G技术研究布局建议与技术论证，为重大决策提供咨询与建议。



我国6G研发正式启动

王曦副部长在总结讲话中指出，目前全球6G技术研究仍处于探索起步阶段，技术路线尚不明确，关键指标和应用场景还未有统一的定义。下一步，科技部将会同有关部门组织总体专家组系统开展6G技术研发方案的制订工作，开展6G技术预研，探索可能的技术方向。

据悉6G的传输能力可能比5G提升100倍，网络延迟也可能从毫秒降到微秒级。通过使用“空间复用技术”，6G基站将可同时接入数百个甚至数千个无线连接，其容量将可达到5G基站的1000倍，而且6G更被称为可最大化体现物联网优势的下一代技术。

中国电子学会通信分会主任委员、南京邮电大学物联网学院院长朱洪波看来，在1G到4G时代，通信技术还都是消费型应用，5G及以后将走向产业型应用，例如工业互联网、智能交通等。大约每十年大约每十年移动通信就会更新换代，如今我们已进入5G时代，预计6G将在2030年左右出现，华为任正非此前也曾透露出像是观点。



任正非：6G商用还需要十年

华为任正非在此前多次接受采访时均谈到未来6G网络技术的布局问题，任正非表示华为的6G和5G是同步做的，华为的6G研究也领先世界。

任正非认为：“在5G上，由于华为投入早、投入力量大，我们暂时有些领先，这只是暂时的。6G主要是带宽更宽了，但是覆盖能力不够，它是毫米波，覆盖距离比较短。这有赖于传播技术中的理论突破、技术突破，6G才能走向实用，我们估计需要十年。”

尽管在很多人看来，我国6G研发正式启动看上去有些过于超前，其实国际技术竞争一向就是这么残酷。如果不未雨绸缪高瞻远瞩，可能一夜之久便会处于落后的地位。虽然5G还没有大面积商用，但6G已经箭在弦上，希望我们的6G技术能够实现真正的腾飞。

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