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    5G远程驾驶亮相进博会 在家中开车就像玩游戏

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           5G正在以意想不到的速度改变人们的生活，就在大家还在讨论5G手机和5G套餐的时候，5G自动驾驶以及5G远程驾驶等概念正在走进现实。近日，5G远程驾驶亮相进博会，成为全网热议的焦点。通过5G远程驾驶技术，在家中就能远程开车，仿佛玩游戏一般。

    5G远程驾驶亮相进博会 在家中开车就像玩游戏
    5G远程驾驶现场演示

           根据5G远程驾驶现场的演示视频来看，用户在展通操控方向盘，即可远程驾驶在室外的汽车进行行驶转弯等一系列动作。此时此景就好像用户在玩游戏一般，但却是通过5G网络实现远程对真实汽车的实时操控。

           5G网络具备高带宽和低延迟的两大特性，其高带宽保证了大量数据的高速吞吐，低延迟确保了远程操控的实时性，正是因为这两大特性的支持，才让5G远程驾驶成为可能。

    5G远程驾驶亮相进博会 在家中开车就像玩游戏
    5G远程驾驶的应用场景

           5G远程驾驶的意义比较重大，比如在危险的环境中作业，可以通过远程驾驶技术实现对重要物资的运输。而5G远程驾驶应用的出现，则可以彻底代开人们的想象空间，5G远程可以作为一个大概念而进行发散，比如5G远程医疗，5G远程会议等。

    华为Mate30 Pro（8GB/256GB/全网通/5G版/玻璃版） 双4000万徕卡电影四摄，超曲面OLED环幕屏

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