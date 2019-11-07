中关村在线消息：北京时间11月7日消息，此前三星已经公布了三星首款折叠机Galaxy Fold即将于11月8日正式在中国市场开售。今天，三星GALAXY盖乐世官方表示，11月8上线中国市场的Galaxy Fold是限量抢购，先到先得。国行版三星Galaxy Fold售价为15999元。



三星Galaxy Fold首发为限量抢购 11月8日开卖

据了解，三星Galaxy Fold国行版与海外版配置保持一致，其主屏采用了一块Dynamic AMOLED材质的7.3英寸无缝大屏幕，分辨率为2048×1536，屏幕可向内折叠。折叠后的机身外部小屏幕为4.6英寸，小屏幕材质为Super AMOLED，分辨率为1680×720。

核心方面，三星Galaxy Fold国行版将搭载高通骁龙855处理器，配备12GB内存+512GB UFS 3.0存储，前置1000万+800万双摄像头，后置1600万超广角镜头+1200万广角镜头+1200万长焦镜头，支持OIS光学防抖。电池容量为4380mAh，支持侧面指纹识别。

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