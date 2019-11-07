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    小米手机小米 CC9 Pro（6GB/128GB/全网通）

    小米Note 10正式上架 曲面屏+1亿像素五摄

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据外媒消息，小米近日在欧洲市场上架了一款全新机型——小米Note 10。根据参数显示，该机正是本周小米在国内刚刚发布的小米CC9 Pro海外版，两者的参数配置完全一致。

    小米Note 10正式上架 曲面屏+1亿像素五摄
    小米Note 10登陆欧洲市场

    小米Note 10正面采用了一块曲面的6.47英寸OLED水滴屏，屏幕分辨率为2340×1080，支持屏下指纹识别技术；核心搭载了高通骁龙730G处理器，配备6GB/8GB两种内存规格；机身内置5260mAh超大电池，并配备30W闪充技术；同时，该机还配备了多功能NFC及红外遥控功能，运行最新的MIUI 11系统。

    小米CC9 Pro价格公布 骁龙730G+108MP五摄 2799元起
    小米Note 10与CC9 Pro配置相同

    相机方面同样是小米Note 10最大的亮点，该机的后置相机采用了五摄方案，规格分别为1.08亿像素主摄+2000万超广角+1200万人像+超微距+超长焦镜头。其中主摄拥有1/1.33英寸大底，超长焦支持10倍混合变焦和50倍数码变焦，且主摄和变焦镜头都支持四轴OIS光学防抖。

    价格方面，小米Note 10在欧洲的售价暂时还未公布，作为其国内版本的小米CC9 Pro 6+128GB版本售价为2799元、8+128GB版本售价为3099元、8+256GB版本售价为3499元。

    （本文图片来自网络）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米Note 10正式上架 曲面屏+1亿像素五摄http://news.zol.com.cn/731/7318052.html

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