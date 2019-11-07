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    微软为Skype推出新图标 紧随Office走向Fluent风格

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据悉，微软在今日正式宣布了Skype最新版图标，借助新的Skype图标，微软对标志性的Skype蓝色进行了微妙的更改，用户会感受基于Metro风格设计的图标如何转换为Fluent设计风格。

    微软为Skype推出新图标 紧随Office走向Fluent风格
    微软为Skype推出新图标 紧随Office走向Fluent风格

    新图标是Office 365服务图标升级计划一部分。微软在撰写有关新图标的文章时说：“精心设计的产品标识既可以传承传统，又可以迎接未来。”

    在宣布新图标时，Skype团队提到他们对服务的愿景保持不变：将您与生活和工作中最重要的人联系起来。

    Skype是一款即时通讯软件，其具备IM所需的功能，比如视频聊天、多人语音会议、多人聊天、传送文件、文字聊天等功能。它可以高清晰与其他用户语音对话，也可以拨打国内国际电话，无论固定电话、手机、小灵通均可直接拨打，并且可以实现呼叫转移、短信发送等功能。

    Skype是全球免费的语音沟通软件，拥有超过6.63亿的注册用户，同时在线超过3000万。

    （文中图片来自互联网）

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