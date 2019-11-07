中关村在线消息：据悉，在今日苹果更新了Apple.com/privacy页面，这个页面解释了苹果公司如何保护用户隐私。







苹果官网更新隐私页面 用户易于阅读更加完善

更新后的隐私页面更容易阅读，它让用户浏览苹果应用程序列表，看看每个应用程序都做了些什么来保护用户个人数据和隐私。



在以前如果用户访问这个网址，他们会发现这里显示苹果保护个人信息的一般性声明，然后是一堆混乱的文字，其中任何地方都有一个难以阅读的两列布局。

苹果的新页面仍然以一个关于隐私的通用声明开头，但现在更容易理解每个应用程序如何保护用户隐私。

苹果似乎没有在新页面上做出任何政策调整，相反，这次更新很好地将苹果过去共享的信息组织到一个地方。

这些信息包括它添加到iOS13和macOS Catalina中的隐私保护信息。苹果公司这次提供了有关其收听Siri录音政策的明确信息。

但失望的失是，苹果公司没有给出任何新内容，来澄清最近关于Safari浏览器根据谷歌和腾讯等公司的黑名单检查URL的传闻。

这次新页面感觉类似于Google的Nest隐私页面，以一种井井有条的视觉格式分解信息，不过Google的语气使其页面读起来更像是一份承诺清单，而不是苹果实事求是的风格，但这两个隐私页面都比亚马逊Echo设备平淡无奇的隐私常见问题解答页面更有趣。

（文中图片来自互联网）

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