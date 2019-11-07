请大家转发周知 未成年人22时至次日8时禁玩网游

中关村在线消息：援引自人民日报消息，近日国家新闻出版署发布了《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》(简称《通知》)，要求所有网络游戏用户均需使用有效身份信息方可进行游戏账号注册。



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同时，《通知》规定每日22时到次日8时，游戏公司不得为未成年人提供游戏服务，法定节假日每日不得超过3小时，其他时间每日不得超过1.5小时。网络游戏平台不得向8周岁以下用户提供付费服务。《通知》还对网络游戏平台对未成年人提供服务的时段、时长、付费情况进行了具体规定。

同时国家新闻出版署还要求实行网络游戏账号实名注册制度。目前，游戏用户实名注册方式包括手机号、微信号、身份信息等多种方式。但实际使用中，不少未成年人使用家长手机号、微信号注册游戏账号，导致针对未成年人的管理制度难以真正落地。为此，《通知》要求严格实名注册，所有网络游戏用户均需使用有效身份信息方可进行游戏账号注册。

国家新闻出版署有关负责人表示，具体标准主要是从合理分配未成年人日常作息时间角度提出，除去正常睡眠、学习、用餐及文体活动时间外，区分节假日和其他时间，对游戏时段时长予以限定。这一规定既是对网络游戏企业和平台的要求，也是对监护人履行未成年人监护义务的指导。

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