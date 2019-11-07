中关村在线消息：近日据悉，AMD的第三代锐龙Threadripper线程撕裂者处理器包装盒谍照于近日曝光，从图片来看将会沿用Threadripper处理器精美的包装设计。







AMD第三代锐龙Threadripper处理器包装盒曝光

该谍照也表明Threadripper 3000系列处理器即将面世，而且外媒Videocardz声称这些处理器以及随附的TRX40芯片组主板最早有望在明天推出。



AMD曾计划在11月5日发布新品公告，但目前已经推迟。在日前的AMD大中华区合作伙伴峰会上，AMD再次提到了今年11月份推出第三代锐龙Threadripper线程撕裂者处理器，而且首次公布会是一款24核48线程的处理器，这个核心数比目前最高32核要少，但是三代Threadripper显然更强大。

在三代锐龙Threadripper（线程撕裂者）处理器中，AMD将会把游戏版与工作站版分开，二者使用不同的平台，芯片组有TRX4及WRX8系列之分，目前曝光的24核版显然是属于TRX4系列的，也就是给消费级桌面玩家使用的。



根据之前的消息，面向HEDT平台的锐龙Threadripper，支持的还是4通道、64条PCIe 4.0通道，16条可弹性分配给SATA，支持超频，使用TRX40系列芯片组。

面向工作站的锐龙Threadripper，使用的是WRX80芯片组，内存通道提升到8通道，每通道依然是最多256GB内存，总的容量达到了2TB、带宽也翻倍了，同时支持96甚至128条PCIe 4.0通道，32条可弹性分配给SATA设备，唯一的缺点就是放弃了OC超频。

TRX40芯片组会是今年的又一款高端平台，目前各大厂商都会推出多款TRX40主板，Planet3d网站统计了四大主板厂商已知的TRX40型号。

从图中看到，华擎至少有2款TRX40主板，华硕目前曝光的也是2款，微星有3款，最多的是技嘉，至少有4款，总计有12款，后续还会更多。

（文中图片来自互联网）





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