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    注资1亿！董明珠成立格力电子商务有限公司

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息：据天眼查最新消息显示，格力电器所属的珠海格力电器股份有限公司近日新增对外投资，注资1亿成立格力电子商务有限公司。该公司由格力电器全资控股，董明珠担任法人、董事长。

    注资1亿！董明珠成立格力电子商务有限公司
    格力电器成立电子商务公司

    根据格力官方发布的财务数据来看，今年前三季度格力电器总营收为1550.39亿元，同比增长4.26%，实现归属于上市公司股东的净利润221.17亿元，同比增长4.73%。但是，从市场表现来看，格力引以为傲的空调业务已经不能作为驱动公司成长的动力，格力目前急需扩展全新的业务实现公司增长。

    格力申请全新专利 或推出可折叠手机
    格力申请全新专利 或推出可折叠手机

    除此之外，还有数据显示，格力公司前段时间还申请了一项全新的专利，这项专利主要运用在折叠屏手机上。这似乎意味着，格力公司很有可能即将推出可折叠手机。

    这项专利摘要包括：1。本外观设计产品的名称：折叠屏手机；2。本外观设计产品的用途：本外观设计产品用于语音和数据通信设备等；3。本外观设计产品的设计要点：在于形状；4。最能表明设计要点的图片或照片：立体图，该专利的法律状态以及法律状态信息均为授权。

    （本文图片来自网络）

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    纠错与问题建议标签：空调
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