注资1亿！董明珠成立格力电子商务有限公司

中关村在线消息：据天眼查最新消息显示，格力电器所属的珠海格力电器股份有限公司近日新增对外投资，注资1亿成立格力电子商务有限公司。该公司由格力电器全资控股，董明珠担任法人、董事长。



格力电器成立电子商务公司

根据格力官方发布的财务数据来看，今年前三季度格力电器总营收为1550.39亿元，同比增长4.26%，实现归属于上市公司股东的净利润221.17亿元，同比增长4.73%。但是，从市场表现来看，格力引以为傲的空调业务已经不能作为驱动公司成长的动力，格力目前急需扩展全新的业务实现公司增长。



格力申请全新专利 或推出可折叠手机

除此之外，还有数据显示，格力公司前段时间还申请了一项全新的专利，这项专利主要运用在折叠屏手机上。这似乎意味着，格力公司很有可能即将推出可折叠手机。

这项专利摘要包括：1。本外观设计产品的名称：折叠屏手机；2。本外观设计产品的用途：本外观设计产品用于语音和数据通信设备等；3。本外观设计产品的设计要点：在于形状；4。最能表明设计要点的图片或照片：立体图，该专利的法律状态以及法律状态信息均为授权。

（本文图片来自网络）

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：注资1亿！董明珠成立格力电子商务有限公司http://news.zol.com.cn/731/7317872.html