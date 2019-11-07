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    支付宝花呗取消账号限制 每人最多开3个且独立额度

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           现在年轻人可能没有信用卡，但却一定会有花呗。支付宝花呗日前已经取消了账号限制，新增支持“多个账户开通花呗”的功能。蚂蚁金服客服一个身份证最多可开通3个花呗，实际能否开通，会由系统综合评估，请您以前台开通页面展示为准。

    支付宝花呗取消账号限制 每人最多开3个独立额度
    支付宝花呗取消账号限制

           能开几个花呗并非重点，其实人们更关心的是不同的花呗是贡献额度还是独立额度。据悉，花呗多个账户开通的情况下，账户是分开管理的，即账户之间独立消费、分开还款。

           据了解，新开的花呗额度与原有的花呗额度相互独立，互不影响。据多位网友反映，在已有一个花呗账户的情况下，新开通的花呗额度在几十元到几百元不等。

    支付宝花呗取消账号限制 每人最多开3个独立额度
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            根据“多个账户开通花呗使用指南”显示，未来不同花呗账户之间的额度可以实现分享，比如A账户可以将额度分享给B账户，也可以选择回收。

    　　《花呗服务协议》中显示，花呗的额度将由联合授信的方式给予用户，并且在部分情况下，额度仅能在特定场景或较短时间内使用，甚至无法循环使用。

    　　值得注意的是，一个花呗账户逾期会同时影响到同一身份证下的多个花呗账户。

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