支付宝发布海外版有何不同 竟让日本网友一片欢腾

中国的移动支付普及度如此之高领先全球，但却给来华商旅的外国游客带来不便。欧美国家目前仍旧是信用卡消费为主，但在国内没有支付宝或者微信可以说是寸步难行。为此，支付宝发布海外版，外国游客无需绑定国内手机和银行卡即可销售便捷的手机支付功能。





支付宝发布海外版

当然，无需绑定手机和银行卡并非是“凭空”消费，外国游客仍需要通过充值后方可使用。蚂蚁金服旗下支付宝将向前来中国内地的外国游客开放使用权限，通过“Tour Pass”小程序即可下载使用，游客一次充值就可以在90天时间内使用支付宝。

截止到2019年6月，支付宝全球用户已经增长到12亿。半年内支付宝全球用户数保持了20%的增长，其中相当部分来自于海外用户的增加。支付宝表示，这项举措将帮助其扩大在国内移动支付市场的主导地位，同时更好地参与中国持续发展的旅游业。

截至2019年5月，支付宝已与全球250多个金融机构建立合作，一方面为海外商家和用户提供在线收付款服务，另一方面在全球54个国家和地区为中国消费者提供境外线下支付的服务。同时，还在9个国家和地区发展“本地版支付宝”，服务当地用户。



通过“Tour Pass”小程序可给支付宝充值

目前支付宝在境外的线下支付业务，集合了衣食住行玩乐等各个领域的全球数十万商家，并且全球有超过80个机场，在使用支付宝进行即时退税。

而随着支付宝发布海外版的发布，也让在中国生活或商旅的外国人乐开了花。尤其是在日文世界中，更是一片欢腾的气氛。在推特上不少的日本网友在上海亲测，发现外国人来中国现在可以用支付宝了。

有网友说正要来中国旅游，手机体验终于可以安排上了，还有网友自发整理攻略教日本人去中国怎么用支付宝，甚至还有日本网友自嘲为“支付宝难民”。话不多说，大家感受下日本网友欢乐的气氛吧~



日本网友自嘲为支付宝难民



欢迎日本网友来到文明世界



日本网友一片欢腾





本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：支付宝发布海外版有何不同 竟让日本网友一片欢腾http://news.zol.com.cn/731/7317804.html