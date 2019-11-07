早报：HTC十月营收大跌 我国6G研发正式启动

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

小米除了在海外带来了小米Note 10之外，他们还发布了另一款新手机。



小米正式发布Redmi Note 8T 支持18W快充





昨天晚间，除了小米Note 10之外，小米今天在海外还发布了Redmi Note 8T，该机与Redmi Note 8基本相同，但增加了NFC支持，并在包装盒中提供了18W快速充电器。Redmi Note 8T的4 / 64GB版本最初将提供蓝色，白色和黑色配色，价格为199欧元（约合人民币1543元），定于11月8日在西班牙和意大利首发开卖。

滴滴昨天下午公布了顺风车产品的回归，而对于女性乘坐时间的限制也引起了争议。

柳青回应限制女性乘顺风车：也觉得对女性不好用







昨天晚间滴滴出行总裁柳青刚刚在微博上表示，自己作为一个资深女白领，也觉得现在的顺风车产品功能对女同学们不太好用。她说，滴滴内部的产品同学曾无奈自嘲自己在做“一款最难用的顺风车产品”，但是出于在安全的问题上的考虑，还真是有点儿如履薄冰地在试运行。她表示，滴滴马上会上线顺风车产品功能的评议会，欢迎大家更多的批评与建议。

第三季度苹果的iPad产品线回暖了，卖的最好的还是iPad Pro。



第三季度iPad销量回暖 iPad Pr表现最好





本周Strategy Analytics发布了其最新的平板电脑行业报告，其中详细列出了全球所有制造商的市场份额。其中，苹果iPad的表现仍然很强劲。与去年同期相比，2019年第三季度iPad的销量增长了4%，达到了1,010万出货量，以26.5%的市场份额排在第一。报告中也提到，iPad Pro带来了销售额上的贡献。

最近vivo公司发机速度很频繁，刚刚他们又上架了一款新机。



vivo Y5s上架官方商城 售价1498元





据vivo官方商城了解到，vivo Y5s手机上架。vivo Y5s具有晶石蓝、璧玉青和琉璃黑三种配色，采用6.53英寸LCD水滴屏，搭载Helio P65处理器，6GB+128GB存储组合。电池容量为5000mAh，支持18W双引擎闪充。vivo Y5s售价为1498元，发售日期还没有公布。

HTC刚刚公布了10月份的营收情况，结果依旧不乐观。



还是没救！HTC十月份营收同比大降49.84%





在10月份，HTC的总营收收入为新台币6.56亿元（约1.5117亿元人民币元）。尽管HTC在几个月前在一些市场推出了一系列入门设备，但HTC的业绩却在10月份急剧下降。与9月份相比，10月份的数字大降48.58%。

5G开始商用化之后，我国的6G网络研发也正式开始启动。



科技部官宣 我国6G研发正式启动





据科技部官网消息，为促进我国移动通信产业发展和科技创新，推动第六代移动通信（6G）技术研发工作，2019年11月3日，科技部会同发展改革委、教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开6G技术研发工作启动会。6G技术研发推进工作组和总体专家组的成立，标志着我国6G技术研发工作正式启动。

不光是手机，诺基亚也要进入电视市场了。



诺基亚即将推出智能电视 在印度生产







据Nokiapoweruser报道，Flipkart正式宣布将通过“印度制造计划”在印度市场推出诺基亚品牌的智能电视。Flipkart将完全控制诺基亚智能电视的制造和交付等过程；关于电视的信息，官方表示诺基亚智能电视将在印度制造，声音方面由JBL公司提供支持。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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