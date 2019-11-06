中关村在线消息：北京时间11月6日消息，在今天召开的第二届中国国际进口博览会上，诺基亚与国内的三大运营商共同签署了2020年合作框架协议。这份合作协议总价值高达157亿元人民币。



诺基亚与三大运营商共同签约 总价值157亿元

根据这份协议内容显示，诺基亚将着力在端到端通信网络建设和服务及数字化转型及业务拓展等方面，为三大运营商提供更广泛、更专业的技术服务支持，不断满足其持续增长的业务需求。未来，诺基亚将会在5G和宽带领域与三大运营商实现更多的合作。

此前据芬兰媒体报道，诺基亚公司近日对外界证实，他们在今年已经招募了数百名工程师，主要的目的自然是为了发力5G领域。目前，诺基亚在5G领域已经取得了一定的成就。

诺基亚发言人表示，诺基亚今年已经招募了350名工程师，其中六成以上都进入了网络部门。这些人正在致力于开发SoC芯片，也是诺基亚5G设备的关键部件。这样的大规模的发展5G，是在诺基亚网络部门负责人托米·乌托上任之后实现加速的。

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