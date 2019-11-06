晚报：传三星S11搭载潜望式镜头 国产特斯拉本月上线

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

三星Galaxy S11或搭载潜望式镜头 代号哈勃



三星Galaxy S11或搭载潜望式镜头

近日据外媒消息，三星Galaxy S11代号为“Hubble（哈勃）”，暗示它将拥有最强大的相机设备。



该报道称三星Galaxy S11将搭载全新的潜望式镜头，升级幅度比以往Galaxy S系列机型更大。据悉，Galaxy S11支持5倍光学变焦，有可能会像OPPO Reno 10倍变焦版、P30 Pro那样提供更高倍率的数码变焦。

尚不确定Galaxy S11系列是否会全系标配潜望式镜头，也有可能仅在Galaxy S11+上使用这一配置。

Z点评：明年Galaxy S11支持双模5G已经成定局。

滴滴顺风车回归 11月20日7城陆续试运营



滴滴顺风车回归

滴滴出行今日发布公告称，顺风车服务将于11月20日起回归，即陆续会在7个城市试运营。这也意味着滴滴顺风车业务在整改一年多后迎来重启。



滴滴官方在滴滴初次那个APP上发布公告称，顺风车将于11月20日陆续在哈尔滨、太原、石家庄、常州、沈阳、北京、南通7个城市上线试运营。具体为11月20日哈尔滨、太原、石家庄、常州上线试运营；11月29日为沈阳、北京、南通上线试运营。

滴滴在顺风车方案里着重提到了安全准入机制问题。即滴滴平台将引入失信人筛查机制，并积极探索与第三方信用产品企业合作方式，以便进一步提升用户准入门槛。

Z点评：安全问题仍旧需要检验。

王思聪回应成被执行人 系捕风捉影的报道



王思聪回应成被执行人

今天中国执行信息公开网上显示王思聪被北京市第二中级人民法院列为被执行人。随后，王思聪旗下的北京普思投资有限公司上海办公室一名相关人士对外表示，现在外界对王思聪有很多捕风捉影的报道，但现在暂时还不会采取措施。



据了解，王思聪被列为失信执行人后，执行标的151437840.0，约1.5亿。此前，王思聪曾经将其新浪微博设为半年可见。

一些律师认为，此前王思聪的股权遭到冻结，可能是因为被诉讼了或成为被执行人。现在，这个答案已经明确，王思聪股权遭冻结正是因为成为了被执行人。股份被冻结的是王思聪担任董事长并持股100%的北京普思投资有限公司。同时，王思聪名下的多家公司股权也遭到了冻结。

Z点评：终究会有人替他兜底。

传华为MatePad Pro通过3C认证 将支持40W快充



传华为MatePad Pro通过3C认证

今天，两款华为技术有限公司的平板电脑已经通过了3C认证。这两款平板电脑型号为MRX-W09、MRX-W19。有知情人士表示，这两个型号的华为平板电脑很有可能是华为MatePad Pro系列。



华为的上一款平板电脑为华为M6，而华为MatePad Pro很有可能和M6的定位一致，就是旗舰机别。华为MatePad Pro将要搭载麒麟990处理器，同样采用高分辨率屏幕与大容量电池。前面提到的两个型号，很有可能是华为MatePad Pro的WiFi与4G双版本。

Z点评：快充技术已经成为大电池设备的标配

LG折叠屏电视设计曝光 或2020年上市



LG折叠屏电视设计曝光

据Letsgodigital报道，LG的一项可折叠电视设计专利曝光，有望在2020年正式推出。今年的3月份，LG电子向海牙国际设计系统（Hague International Design System）申请了“具有柔性显示的电视信号接收器”的专利。这是一项设计专利，于2019年9月13日获得批准，正式公布；除了简要描述之外，还包括9个产品草图。



从设计草图和Letsgodigital绘制的渲染图可以看到，这款设备的柔性屏幕可以折叠起来，侧面设有框架，可在折叠时保护屏幕；此外框架还集成了条形的音箱。介绍称展开时，屏幕是一个弯曲的设计，宽高比例超过了21:9，比较适合看电影和游戏。

Z点评：折叠屏技术的应用场景已经开始渗透。

诺基亚与三大运营商分别签约，总价值157亿元



诺基亚与三大运营商分别签约

诺基亚与中国三大运营商分别签署2020年合作框架协议，总价值157亿元人民币。2020年中国移动与诺基亚将在移动通信领域继续开展友好的合作，主要包括无线网主设备(5G、4G）、核心网主设备、传输、IP路由器、各类网络优化及专业技术服务。



诺基亚将根据协议与中国电信继续在5G端到端、超宽带、IP数据、光传输、应用软件等多个专业领域展开深入的交流与合作。

诺基亚将根据协议内容为中国联通在5G网络规模试验，5G商用网络建设，垂直行业业务拓展，移动核心网网络虚拟化演进，网络重构，网络切片，自动化编排和自动化运维，LTE扩容和演进，传输，物联网，专业服务和支撑系统等领域提供移动通信设备及优质服务。

Z点评：诺基亚手机虽然回杭不在，但是诺基亚的通信技术仍旧辉煌。

国产特斯拉Model 3将于11月11日正式亮相



国产特斯拉Model 3将于11月11日正式亮相

《科创板日报》报道，从特斯拉官方独家获悉，特斯拉上海工厂生产的Model 3将于11月11日正式亮相。



今日下午特斯拉官方发微博表示中国制造Model 3即将亮相。而特斯拉董事长Denholm于周二表示，上海工厂已竣工，已经开始生产汽车。

上月底，特斯拉公司副总裁陶琳发言称，特斯拉上海工厂进展非常快,已经进入最后的准备阶段。特斯拉也第三季度财报中表示，上海工厂已经启动试生产，较原计划提前，预计到2020年夏季将投产Model Y，对今年交付量超过36万辆有信心，希望很快宣布2021年欧洲超级工厂的厂址。

Z点评：特斯拉才是国内互联网汽车品牌惧怕的那只“狼”。

苹果iOS 13.3 Beta 1实测：杀后台问题终于解决



苹果iOS 13.3 Beta 1实测

苹果今日发布 iOS 13.3 和 iPadOS 13.3 首个开发者测试版，Beta 1 最大的性能改进就是解决了此前 iOS 13.2 因 RAM 管理而出现的频繁杀后台问题。



杀后台问题主要存在于 iOS 13.2 版本中，带来了极差的多任务体验。表现为当用户多开 App 时，经常出现切换后其他 App 在后台被清的情况，尤其是开启了某个占用大内存的应用（例如相机或微信），可能导致所有后台 App 都需要重新加载，丢失原有进度。

Z点评：iOS频繁更新的背后，也是iOS越来越臃肿的表现。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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