滴滴高层回应顺风车上线：安全第一 心怀敬畏

中关村在线消息：滴滴顺风车今日在滴滴出行App公布了最新产品方案，同时宣布将于11月20日起，陆续在哈尔滨、太原、石家庄、常州、沈阳、北京、南通7个城市上线试运营。随后，滴滴高层柳青、程维等纷纷转发并作了回应。





滴滴程维在朋友圈发文称：感谢大家一直以来的批评和帮助，顺风车上线试运营，还请大家多提意见。我们怀着敬畏之心再次出发，希望能为用户的出行提供更多选择，也承担更多的社会责任，努力提升安全，把好的事情真正做好。



程维朋友圈回应顺风车上线

滴滴顺风车事业部总经理张瑞在微博上也回应了顺风车上线。他表示：感谢所有关心、批评和帮助过顺风车的朋友，我们会继续努力。为了尽最大努力提升安全，新产品有了很大变化，也许与你原有使用习惯不同，也会有体验不完善的地方，请大家谅解。试运营期间，我们会逐一走访城市，听取大家的问题和反馈，全力以赴和所有用户一起共建安全、便捷的顺风车出行。大家有任何问题也可以通过微博找到我们。



滴滴柳青回应顺风车上线

随后滴滴总裁柳青转发张瑞微博，表示：一年多来我们痛定思痛的希望可以从哪里跌倒就从哪里爬起来，过去的经历回忆还是很沉重，但我们内心始终相信顺风车的社会价值。说实话现在我也不知道前路会如何，但我们会竭尽所能的去让出行更安全。再次感谢所有关注、批评、鼓励过滴滴顺风车的朋友们，希望大家多多体验，多多反馈。

（文中图片来自互联网）

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