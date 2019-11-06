中关村在线消息：北京时间11月6日消息，今天中国执行信息公开网上显示王思聪被北京市第二中级人民法院列为被执行人。随后，王思聪旗下的北京普思投资有限公司上海办公室一名相关人士对外表示，现在外界对王思聪有很多捕风捉影的报道，但现在暂时还不会采取措施。



王思聪回应成被执行人 系捕风捉影的报道

据了解，王思聪被列为失信执行人后，执行标的151437840.0，约1.5亿。此前，王思聪曾经将其新浪微博设为半年可见。

一些律师认为，此前王思聪的股权遭到冻结，可能是因为被诉讼了或成为被执行人。现在，这个答案已经明确，王思聪股权遭冻结正是因为成为了被执行人。股份被冻结的是王思聪担任董事长并持股100%的北京普思投资有限公司。同时，王思聪名下的多家公司股权也遭到了冻结。

据了解，普思资本正是王思聪用当年（2015年）父亲王健林给的5亿元“练手”资金成立的，当年已成功培养了5家上市公司，投资回报最翻了5倍。可惜的是，当时该公司还已1.2亿元参与乐视体育的A+轮融资，乐视崩盘时还曾被其索赔经济损失9785万元。

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