中关村在线消息：北京时间11月6日消息，今天召开的第二届中国国际进口博览会上，华为技术有限公司高级副总裁蒋亚非在接受采访时表示，目前华为已经在全球布局他们的5G网络，获得了60多个商用合同，发货量超过40万。



华为5G已遍布全球各地 发货量超过40万

蒋亚非认为，欧洲是各个5G厂商争夺的重要市场，而华为的5G网络已经遍布东欧到西欧。同时，中东11个、亚太10个、美洲7个以及非洲1个国家和地区都有应用华为5G。蒋亚非也相信，以后大部分5G信号也都将是由华为提供的。

此前，华为与瑞士电信运营商Sunrise近日宣布，在不使用毫米波技术的前提下，双方在瑞士苏黎世的商用5G网络上实现了3.67Gbps的下载速度，刷新商用5G网络下载网速世界纪录。

据悉，Sunrise采用的华为5G商用网络设备符合3GPP的标准规范，并通过了C-Band 100MHz带宽和 MU-MIMO技术，在不增加频谱和站点资源的前提下，可以提升5G网络容量。

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