中关村在线消息：近日据外媒消息，苹果未来的iPhone或iPad可能会采用一种全新的外壳设计，其中包括一个外环它将不仅可以保护移动设备而且还能容纳其他组件并用作支架。



苹果为iPhone和iPad设计可变形保护套专利曝光

继iPhone和iPad推出后不久，一个全新的配件行业应运而生，该行业希望通过出售保护套来保护昂贵的智能手机和平板。

在某些情况下，这些保护套还提供了一些额外的功能比如支架和钱包，苹果的智能电池保护套则有提供了为设备充电的功能。

当地时间周二，美国专利商标局USPTO批准了一项名为“电脑设备外设(Peripheral housing for a computer device)”的专利。在这项专利中，苹果提出了一种全新的思考角度，即不仅要重新考虑如何设计保护套还要重新考虑保护套跟设备的接触方式。

这款设备由一个主体组成比如iPad，它被连接在保护套的一侧。保护套本身则由一个大的环形缓冲条组成，它能包围主体的所有边缘。

环形本身由设备的附件铰接而成，它可以让主体向前转动然后又转回来，其可以变成一个支架，同时如果铰链设计允许的话还可以变成一个把手。

环形还可以分段从而允许部分在角落扭曲从而形成支架脚，倾斜的情况下直立起来。

该种连接还能让环装设计容纳其他组件比如说电池，另外它也可以容纳其他类型的硬件如摄像头或其他输入元件。

核心概念还可以用于其他目的，比如在保护套的大平面区域可以容纳一个键盘，当用铰链打开保护套时，可以把主体变成一台笔记本。

将电池乃至摄像头部件置于缓冲部分的能力意味着苹果可以将缓冲环纳入到设备核心设计中，这可能会带来更薄的主体，因为电池将从当前的位置转移到iPad，填补了显示器后面的空间转移出来。

（文中图片来自互联网）

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