中关村在线消息：近日据外媒报道，据消费者情报研究合作伙伴的最新统计数据，在美国市场中35%的iPhone买家中拥有智能手表，而在Android阵营中只有16%。这表明相比之下iPhone用户更喜欢佩戴和使用智能手表。







调研：美智能手表的苹果用户是安卓用户的两倍

在拥有智能手表的iPhone用户群体中，其中19%选择了苹果的Apple Watch，而10%选择了Fitbit。Android用户则比较偏向于Fitbit（5%），其次是三星智能手表（4%）。



CIRP合伙人兼联合创始人Josh Lowitz说：在拥有智能手表的所有智能手机购买者中，iPhone拥有者的比例是Android购买者的两倍。这并不令人感到奇怪。Apple Watch‌是面向iPhone买家的领先智能手表，而多出来的一半则是选择了Fitbit。

目前来看Fitbit还是一个中立的品牌，不过现在已经成为Google-Android-Pixel-Nest品牌战略的一部分。

这创建了Android进入苹果生态圈的新切入点，相当一部分的iPhone用户使用的可穿戴设备成为了对Android更友好的设备。在拥有智能手表的一小部分Android用户中，三星和Fitbit的份额大致相等。

而对于苹果来说，首席执行官库克近期表示基于Apple Watch和AirPods、Beats耳机的强劲增长势头，第四季度可穿戴设备在所有市场将会创造新的营收记录。

本次CIRP的调查是在2019年9月29日至10月10日在美国进行的，对500名从7月至9月激活的移动新用户开展调查所得的。

（文中图片来自互联网）

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