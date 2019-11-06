中关村在线消息：北京时间11月6日消息，近日vivo通信研究院总经理秦飞在接受采访时表示，vivo公司明年仍会在5G领域发力。根据vivo的计划，vivo将会在2020年推出至少5款5G机型，这些手机将重点放在中端市场上。



vivo继续布局5G 明年至少推5款5G新机

秦飞表示，vivo推出新手机的关键，就是要继续控制成本，推出2000元价位的手机。vivo专注于使终端价格更便宜，并为消费者提供更多选择。秦飞还提到，vivo机型已经占据了中国5G手机销量的一半，大多数购买者是游戏玩家。

此前，三大运营商今天正式发布了他们的5G资费套餐。随后，手机厂商vivo对此事进行了回应。vivo表示他们对于5G非常重视，今年已经推出了两款5G手机，未来还将继续扩大5G技术的研发。



vivo认为，这次5G套餐的正式发布对于5G进程的普及和推广带来了积极的影响。作为5G终端建设的头部厂商，vivo今年已经发布了两款5G手机，并且得到了消费者的认可与好评，vivo将持续加大5G研发力度，以科技实力助推我国5G发展。

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