雷军发布会爆粗口 小米CC9 Pro卖1999元绝对XX捣乱

2019年11月5日，小米在北京小米科技园举行新品发布会，正式推出了小米CC9 Pro以及小米智能手表以及小米电视5等产品，官方报价为2799元起。雷军回应了微博上一些网友呼吁卖1999元起，雷军现场忍不住爆粗口：这XX绝对是捣乱的是吧！

小米CC9 Pro正式发布

外观设计上：小米CC9 Pro采用全曲面机身，正面搭载双曲面屏，通过德国莱茵低蓝光认证，拥有3.43mm下巴，共有冰雪极光、魔法绿境与暗夜魅影三种配色供消费者选择。



核心硬件配置方面：小米CC9 Pro配备6.47寸OLED双曲面屏幕，19.5：9屏幕比例，400000：1对比度、DCI-P3广色域，支持游戏模式屏幕HDR、低亮度画质优化、护眼模式2.0等功能。

搭载骁龙730G处理器，采用8nm工艺制程。根据官方介绍，这款处理器是在骁龙730基础上增强了GPU性能以及DSP图像渲染速度等，支持Snapdragon Elite Gaming功能，GPU频率相比骁龙730更高。

小米CC9 Pro全配置说明

相机方面，小米CC9 Pro后置五摄为超长焦摄像头（支持10倍混合变焦和50倍数字变焦）+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头（117°大视角）+超近微距摄像头。

电池方面，小米CC9 Pro配备了5260mAh电池，支持30W闪充、全系标配30W快充头，并兼容PD协议，30分钟可以充满58%电量，65分钟充满。

其他方面，小米CC9 Pro支持超薄屏下指纹，采用了1216超线性扬声器，支持Hi-Res Audio认证。还支持NFC、红外遥控、保留耳机孔等，并搭配最新的MIUI 11系统。

小米CC9 Pro售价和上市信息

价格方面，小米CC9 Pro 6GB+128GB售价2799元，8GB+128GB售价3099元，8GB+256GB尊享版售价3499元。今天下午5点订金预售，11月11日0点全渠道开售。





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