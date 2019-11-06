乐视网现金流断裂付不起诉讼费 坚守员工面临无处办公

乐视网现任董事长兼CEO刘延峰近日表示，因公司不得不面对与乐融大厦相关的计划外诉讼费用，公司直接面临现金流彻底断裂。乐视大厦被拍卖涉及的612万诉讼费已远超出现金支付能力。目前还面临诉讼结果的不确定性、公司坚守员工无处可办公的境况。

北京市第三中级人民法院发布公告表示，将于11月18日10时至2019年11月19日10时在北京市第三中级人民法院京东网司法拍卖网络平台上，公开拍卖北京乐视大厦，起价约为6.78亿元。



乐视大厦将被法院司法拍卖

因为此事件，刘延峰表示：“公司最近收到了北京三中院诉讼费用缴纳通知，该笔诉讼是关于公司办公大楼被拍卖要求执行清退的执行异议，涉及诉讼费612万，否则视为公司撤诉，且无论将来诉讼结果如何，该笔诉讼费均由公司承担。”

《乐视大厦报告》显示，房屋所有权人为北京宏城鑫泰置业有限公司（宏城鑫泰置业）。天眼查数据显示，宏城鑫泰置业是乐视控股（北京）有限公司（乐视控股）的全资子公司，而贾跃亭持有乐视控股92.07%的股份，是其疑似实际控制人。



贾跃亭是疑似实际控制人

刘延峰表示，公司完全没有能力支付这些本不该发生的诉讼费用。

他解释：“乐视网与北京宏城鑫泰置业有限公司签署租赁合同在先，租期较长，且乐视网一直在此办公。乐视网享有合法的租赁权益，却需要面临该权益无法被保障，并需要缴纳已经远超出公司目前现金支付能力的诉讼费，且还面临诉讼结果的不确定性、公司坚守员工无处可办公的境况。公司目前处于极度困难的经营维持之中，公司经营现金优先用于支付员工工资、社保等人力相关费用等，公司完全没有能力支付这些本不该发生的诉讼费用。”

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