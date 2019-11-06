早报：微软与诺基亚再度合作 乐视网现金流断裂

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

自诺基亚离开微软之后，近期他们再度牵手了。



再度牵手！微软与诺基亚达成合作关系





据外媒报道，诺基亚和微软昨天晚间正式宣布，将合作开发面向企业的解决方案，帮助他们加快数字转型。根据合作协议，微软的Azure、Azure IoT、Azure AI和机器学习解决方案将与诺基亚的LTE/准5G专用无线解决方案、IP、SD-WAN和物联网连接产品相整合。

华为一直表示他们要构建属于自己的生态，而本周他们就宣布了生态大会的时间。



华为中国生态大会2020官宣 明年2月举行





昨天晚间，华为中国官方宣布，华为中国生态大会2020将于明年2月13至14日在深圳召开。这一大会的名字进行了改变，从之前的“生态伙伴大会”更名为“生态大会”。华为在官宣文章中也表示：“华为中国生态大会2020”这一新命名中的“生态”将完全超越以往的商业生态合作关系，特别是随着新的产业空间的打开。

随着时间临近，有关三星S11的新消息开始增多，而相机将是这款手机的亮点。



传三星S11相机代号哈勃 将支持5倍光学变焦





据Sammobile的报道，三星将要发布的旗舰手机S11的相机代号为“哈勃（Hubble）”，显然指的是哈勃太空望远镜。三星S11的代号为“毕加索”，预计将搭载一个5倍光学变焦的镜头，采用“潜望式”设计。三星从今年年初开始大规模生产这种相机传感器，过去几个月的多篇报道称，这种传感器将首先用于Galaxy S11。

2019年对波音公司来说无疑是糟糕的一年，安全问题让他们非常艰难。



糟糕的一年 波音CEO将放弃年终奖





波音新任董事长大卫·卡尔霍恩（David Calhoun）周二表示，公司首席执行官丹尼斯·穆伦伯格（Dennis Muilenburg）今年将放弃奖金，因为深陷四面楚歌的波音公司正努力应对两次737 Max坠机事故的负面后果。

尽管财报并不理想，但是蔚来汽车这次还是拉来了重磅的合作伙伴。

蔚来与英特尔达成合作 打造自动驾驶汽车





昨天晚间，蔚来汽车与英特尔公司旗下的自动驾驶技术公司Mobileye共同宣布达成战略合作，双方将基于蔚来第二代整车平台打造L4级别自动驾驶车型。蔚来与Mobileye有着紧密的合作关系，蔚来ES8是全球首款搭载Mobileye EyeQ4芯片的量产车型。



贾跃亭还款的疑云还在继续，但乐视网的资金链又断了。

乐视网现金流面临彻底断裂 付不起612万诉讼费





据澎湃新闻报道，今天乐视网信息技术（北京）股份有限公司（300104，乐视网）现任董事长兼CEO刘延峰对外表示，乐视网现金流面临彻底断裂，已付不起612万诉讼费。目前公司现金流虽仍入不敷出，但能够勉强支撑，确保公司必要的员工工资等按时发放。

旷视科技的IPO上市迟迟没有实现，也就有一些传闻出现了。

旷视科技回应推迟IPO计划：消息不实





此前有知情人士透露，考虑到能否保住其现有40亿美元估值存在不确定性，旷视科技正在考虑是否要推迟其IPO计划。随后，有记者就此向旷视科技方面相关人士求证，对方回应称报道不实。8月，旷视科技于港交所递交IPO招股书。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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