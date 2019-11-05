晚报：小米CC9 Pro发布 贾跃亭回应破产前买豪宅

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

小米正式公布新机CC9 Pro 售价2799元起





今天下午小米在北京正式召开了小米CC9 Pro与小米手表新品发布会。在这次新品发布会上，小米正式发布了新机小米CC9 Pro。这款新机主打1亿像素的后置五摄像头，售价为2799元起。（点击了解）

Z点评：2799元的价格，还是让人香不起来。

贾跃亭官方回应破产前买豪宅：纯属谣言





上个月，有媒体报道称贾跃亭在申请个人破产重组前，曾花费300万美元购买一套豪宅。对此，近日贾跃亭债务处理小组发布真实发布回应称：贾跃亭先生不存在任何隐匿或转移资产的行为。贾跃亭先生目前已经提交个人破产重组申请，任何所谓的通过大宗消费或者代理人转移资产的行为都会追溯到两年前。根据美国法律规定，任何隐瞒不报都是不可能的。



Z点评：贾跃亭这次还款的诚意大家还是能看到的，只是钱大家也希望看到。

任天堂官宣 日本市场Nintendo Switch出货达千万





今天日本任天堂在官网正式对外公布，截至11月3日时Nintendo Switch系列在日本出货超过了1000万台。这1000万台Nintendo Switch中，包含了今年暑假推出的Nintendo Switch Lite。



Z点评：Nintendo Switch的销售速度，对于当下的日本市场来说，已经算是一个奇迹了。

市场监管总局谈“二选一” 违反《电子商务法》





今天市场监管总局在杭州召开了“规范网络经营活动行政指导座谈会”。此次座谈会上，大部分主流的电商平台都参加了会议。市场监管总局相关负责人表示，目前市场上的“二选一”问题，是违反《电子商务法》。

Z点评：有关电商“二选一”，官方再次发话了。

vivo S5发布官方渲染图 将推出iKun限定礼盒





近日有网友爆料，vivo官方商城网站上已经出现了vivo S5手机的预约界面。在预约界面上，人们看到了vivo S5的渲染图。同时，vivo还将推出代言人蔡徐坤粉丝的iKun限定礼盒。

Z点评：这样的礼盒，对于蔡徐坤粉丝来说，无疑是极好的。

谷歌Pixel 4推送新系统 90Hz刷新率场景增加





谷歌近日发布了Pixel 4/XL的系统更新，并在其中增加了90Hz刷新率的更多使用场景。谷歌官方表示，在Pixel 4/XL的新版系统中可通过“显示/图形”设置中支持90Hz刷新率的“平滑显示”可在更多亮度设置下工作。此前，Pixel 4只有屏幕亮度达到75%以上，系统才会自动开启90Hz刷新率。



Z点评：谷歌调整的速度很快，值得点赞。

爆料：三星Galaxy S11大概率搭载一亿像素主摄





今天下午，小米将正式发布首款量产搭载三星HMX 1.08亿像素传感器的手机。据国内著名爆料人@i冰宇宙的最新消息，三星将在新一代旗舰Galaxy S11上配备这款1.08亿像素传感器作为后置主摄。

Z点评：摄像头这点事儿，各家厂商都很紧张。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）







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