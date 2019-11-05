中关村在线消息：北京时间11月5日消息，今天下午小米在北京正式召开了小米CC9 Pro与小米手表新品发布会。在这次新品发布会上，小米正式发布了新机小米CC9 Pro。这款新机主打1亿像素的后置五摄像头，售价为2799元起。



小米正式公布新机CC9 Pro 售价2799元起

根据官方材料显示，小米CC9 Pro采用了全曲面机身设计，双曲面屏尺寸为6.47英寸。小米CC9 Pro的屏幕也已经通过德国莱茵低蓝光认证，总共将推出冰雪极光、魔法绿境与暗夜魅影三种配色。

核心配置方面，小米CC9 Pro搭载骁龙730G处理器，采用了全球首款超薄光学屏幕指纹。这款手机电池容量为5260mAh，全系标配30W闪充，保留了3.5mm耳机孔。

作为小米CC9 Pro最大的亮点，小米CC9 Pro后置了一亿像素的五摄像头。这五个摄像头分别为为超长焦摄像头（支持10倍混合变焦和50倍数字变焦）+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头（117°大视角）+超近微距摄像头。

售价方面，小米CC9 Pro 6GB+128GB售价2799元，8GB+128GB售价3099元，8GB+256GB尊享版售价3499元。小米CC9 Pro今天下午17点开始预订，11月11日0点开始全渠道售卖。

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