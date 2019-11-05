    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 手机 > 正文
    小米手机小米 CC9 Pro（6GB/128GB/全网通）

    小米正式公布新机CC9 Pro 售价2799元起

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间11月5日消息，今天下午小米在北京正式召开了小米CC9 Pro与小米手表新品发布会。在这次新品发布会上，小米正式发布了新机小米CC9 Pro。这款新机主打1亿像素的后置五摄像头，售价为2799元起。

    小米正式公布新机CC9 Pro 售价2799元起
    小米正式公布新机CC9 Pro 售价2799元起

    根据官方材料显示，小米CC9 Pro采用了全曲面机身设计，双曲面屏尺寸为6.47英寸。小米CC9 Pro的屏幕也已经通过德国莱茵低蓝光认证，总共将推出冰雪极光、魔法绿境与暗夜魅影三种配色。

    核心配置方面，小米CC9 Pro搭载骁龙730G处理器，采用了全球首款超薄光学屏幕指纹。这款手机电池容量为5260mAh，全系标配30W闪充，保留了3.5mm耳机孔。

    作为小米CC9 Pro最大的亮点，小米CC9 Pro后置了一亿像素的五摄像头。这五个摄像头分别为为超长焦摄像头（支持10倍混合变焦和50倍数字变焦）+1200万像素50mm经典人像镜头+一亿像素主摄像头+2000万的广角摄像头（117°大视角）+超近微距摄像头。

    售价方面，小米CC9 Pro 6GB+128GB售价2799元，8GB+128GB售价3099元，8GB+256GB尊享版售价3499元。小米CC9 Pro今天下午17点开始预订，11月11日0点开始全渠道售卖。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：小米正式公布新机CC9 Pro 售价2799元起http://news.zol.com.cn/731/7315988.html

    纠错与问题建议标签：手机
    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7315988.html report 944 中关村在线消息：北京时间11月5日消息，今天下午小米在北京正式召开了小米CC9 Pro与小米手表新品发布会。在这次新品发布会上，小米正式发布了新机小米CC9 Pro。这款新机主打1亿像素的后置五摄像头，售价为2799元起。小米正式公布新机CC9 Pro 售价2799元起根据官方材料显...
    12
    提示：支持键盘“← →”键翻页阅读全文
    本文导航
    • 第1页：小米正式公布新机CC9 Pro
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机问答 手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品

    纠错