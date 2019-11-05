中关村在线消息：北京时间11月5日消息，今天日本任天堂在官网正式对外公布，截至11月3日时Nintendo Switch系列在日本出货超过了1000万台。这1000万台Nintendo Switch中，包含了今年暑假推出的Nintendo Switch Lite。





任天堂官宣 日本市场Nintendo Switch出货达千万

上周的时候，任天堂公司正式公布了截至9月30日的第二季度财报。根据新一季度财报，Nintendo Switch在全球已经售出了4167万台，同时Nintendo Switch的软件也售出超过2亿4601万套。

具体游戏方面，上一季度末尾发售的《超级马力欧创作家2》已经售出了393万套，《塞尔达传说 织梦岛》售出了313万套，《火焰之纹章：风花雪月》则售出了229万套。Nintendo Switch发售以来，销量最高的是《马力欧卡丁车8 豪华版》，售出了1901万套。不过，值得一提的是，任天堂并未公布在9月20日发售的Nintendo Switch Lite的销量。

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