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    市场监管总局谈“二选一” 违反《电子商务法》

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间11月5日消息，今天市场监管总局在杭州召开了“规范网络经营活动行政指导座谈会”。此次座谈会上，大部分主流的电商平台都参加了会议。市场监管总局相关负责人表示，目前市场上的“二选一”问题，是违反《电子商务法》。

    市场监管总局谈“二选一” 违反《电子商务法》
    市场监管总局谈“二选一” 违反《电子商务法》

    市场监管总局负责人表示，互联网领域 “二选一”“独家交易”行为是《电子商务法》明确规定禁止的行为，同时也违反《反垄断法》《反不正当竞争法》等法律法规规定，既破坏了公平竞争秩序，又损害了消费者权益。

    此前拼多多联合创始人达达透露，自去年10月以来，电商“二选一”规模愈演愈烈，仅拼多多就有超过1000家知名品牌旗舰店遭受波及，受影响的中小型品牌数以万计。

    对于这家拥有4.83亿活跃用户的年轻平台而言，“二选一”已经蜕变成了一场全方位的“围剿战”。包括三只松鼠、韩后等在内的多家品牌，先后被迫以“发声明”的方式，参与到了这场“围剿战”之中。

    （本文图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：市场监管总局谈“二选一” 违反《电子商务法》http://news.zol.com.cn/731/7315964.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7315964.html report 815 中关村在线消息：北京时间11月5日消息，今天市场监管总局在杭州召开了“规范网络经营活动行政指导座谈会”。此次座谈会上，大部分主流的电商平台都参加了会议。市场监管总局相关负责人表示，目前市场上的“二选一”问题，是违反《电子商务法》。市场监管总局谈“二选一”...
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