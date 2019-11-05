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    vivo S5发布官方渲染图 将推出iKun限定礼盒

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间11月5日消息，近日有网友爆料，vivo官方商城网站上已经出现了vivo S5手机的预约界面。在预约界面上，人们看到了vivo S5的渲染图。同时，vivo还将推出代言人蔡徐坤粉丝的iKun限定礼盒。

    vivo S5发布官方渲染图 将推出iKun限定礼盒
    vivo S5发布官方渲染图 将推出iKun限定礼盒

    根据预约界面显示，vivo S5手机将推出“iKun”定制礼盒。“iKun”定制礼盒中包括手机、工牌和明信片；结合图片和名称来看，可能会加入vivo S系列代言人蔡徐坤的元素。不过，这款手机背面的配色还没有公布。

    根据vivo近日为新机发布的预热消息来看，vivo S5依然是一款主打外观设计的机型，主要面向年轻人。从曝光的视频中可以看到该机的背部采用了蓝、绿、粉渐变的配色效果，整体显得十分清新，后置摄像头也采用了全新的排列方式，且似乎相机模组并未突出。

    目前vivo官方暂时还未公布vivo S5的配置信息，不过从之前的S系列来看，该系列属于中端配置机型，其核心或许会搭载高通骁龙7系处理器。

    （本文图片来自互联网）



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