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    荣耀手机荣耀 Play3（4GB/64GB/全网通）

    荣耀Play 3推出全新冰岛白版 11月11日开售

      [  中关村在线 原创  ]   作者：朱枧甲   |  责编：马荣

    中关村在线消息： 荣耀手机在9月4日正式发布了新机——荣耀Play 3。近日，荣耀官微发文宣布该机正式推出冰岛白配色版本，并将于11月11日正式开售，配置方面与其他版本保持一致，售价依然为999元起。

    荣耀Play 3推出全新冰岛白版 11月11日开售
    荣耀Play 3推出冰岛白版本

    据了解，荣耀Play 3正面采用了一块6.39英寸的“魅眼全视屏”，屏占比达90%。该机背部采用了星光律动纹理设计，在光线的反射下可以呈现3D的炫光效果，在背部的左上角拥有一块三摄模组，规格分别为4800万超清主摄+800万超广角+200万景深镜头。

    荣耀Play 3推出全新冰岛白版 11月11日开售
    荣耀Play 3采用后置三摄方案

    核心方面，荣耀Play 3搭载了麒麟710F处理器，配备了最高6GB+128GB存储组合，机身内置4000mAh电池。同时，该机还非常注重游戏性能，支持GPU Turbo 3.0游戏加速、GameDock游戏模式、Vulcan模式以及Link Turbo网络智能分配等技术。

    价格方面，荣耀Play3提供极光蓝4GB+64GB版售价999元，4GB+128GB版售价1299元，6GB+64GB版售价1299元，整体与魅焰红、幻夜黑、极光蓝配色售价保持一致。

    （本文图片来自网络）

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