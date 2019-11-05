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    戴尔27英寸4K显示器亮相 拟售1999美元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：据悉，在今日的 Adobe Max 大会期间，戴尔发布了全球首款内置校色仪、且支持雷电3连接功能的 UltraSharp 27 4K PremierColor（UP2720Q）显示器新品。

    戴尔27英寸UltraSharp4KPremierColor显示器亮相

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    戴尔27英寸UltraSharp4KPremierColor显示器亮相

    戴尔27英寸UltraSharp4KPremierColor显示器亮相
    戴尔27英寸UltraSharp4KPremierColor显示器亮相

    该显示器采用了 27 英寸 @ 3840×2160 分辨率（像素密度 163 PPI）的面板、亮度 250 尼特、对比度 1300:1，覆盖 100% sRGB、98% DCI-P3、以及 80% BT.2020 色域。

    Colorimeter 是一种颜色校准工具，能够帮助用户将显示器设置成尽可能准确地显示各种颜色。对于从事摄影 / 数字艺术创作等工作的专业人士来说，UltraSharp27 4K PremierColor能够为其带来极致的色准表现。

    原厂支架支持高度、倾角和旋转调节，以及 VESA 壁挂和防盗锁孔，能够在安装方面提供最大的灵活性和安全性。

    UltraSharp 27 4K PremierColor 显示器提供了一个 DisplayPort 1.4 和两个 HDMI 2.0 视频输入端口。

    另有一个雷电 3 上行 / 下行端口，两个 USB 3.2 Gen 2 下行（兼容 DP1.4）/ 两个 USB 3.2 Gen1 下行端口。

    戴尔 UltraSharp 27 4K PremierColor 显示器（UP2720Q）将于 2020 年 1 月 15 日上市，预计价格为 1999.99 美元（14060 RMB）。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7315806.html report 987 中关村在线消息：据悉，在今日的 Adobe Max 大会期间，戴尔发布了全球首款内置校色仪、且支持雷电3连接功能的 UltraSharp 27 4K PremierColor（UP2720Q）显示器新品。戴尔27英寸UltraSharp4KPremierColor显示器亮相该显示器采用了 27 英寸 @ 3840×2160 分辨率（像素密度...
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