微软公布Chromium Edge stable预览版

中关村在线消息：今日据悉，在 Microsoft Ignite 2019 会议上，微软副总裁 Yusuf Mehdi 表示，Edge 浏览器的稳定版将于 2020 年 1 月 15 日正式发布，该版浏览器将支持 90 多种语言。















微软公布了 Chromium Edge stable 的预览版

Edge 目前的版本号是 79.0.309.7，它是基于谷歌的 Chromium 78 稳定版。与 Edge 的 Beta、Dev 和 Canary 版本不同，稳定版本安装后将完全取代原来的 Microsoft Edge。



Microsoft Edge 浏览器虽然是基于 Chromium 引擎，这是一个优化的、稳定的、高度兼容的渲染引擎，但微软却使用它集成了自己的特性：

Microsoft Edge 包括一个名为 Collection 的功能，允许用户更高效的保存页面、对标签内容进行分类，甚至可以将 Collections 导出至 Microsoft Word 或者 Excel 中，以便保持信息的组织性和易访问性。

Microsoft Edge 包含了一个名为 Windows Defender Application Guard 的功能，它允许你将浏览器启动到虚拟沙箱中。此沙箱阻止网站访问正常的 Windows 环境，从而保护你免受攻击工具包、恶意程序和其他活动的影响。

微软已将 Interne tExplorer 模式添加到 Microsoft Edge 浏览器中，该功能允许用户在 Edge 浏览器中以 IE 模式打开网页，通过打开一个新选项卡，该选项卡使用 Internet Explorer 11 引擎渲染网页。

微软正在测试一项新功能，允许你使用 SmartScreen 阻止可能不需要的应用程序，也称为 PUA 或 PUP。当启用此功能并尝试下载被归类为 PUA 的程序时，SmartScreen 将阻止下载文件。

在谷歌 Chrome 中清除浏览器数据时，会自动显示清除浏览历史记录、cookie 和站点数据以及缓存的图像和文件的选项。对于其他类型的数据，如密码、站点权限、托管应用程序数据或自动填充信息，你还需要单击“高级”选项卡。

为简化操作，Microsoft Edge 将在一个接口中自动显示可以清除的所有类型的数据，使得用户可以更容易地选择希望清除的所有数据，并立即将其全部删除。

微软推出了 Edge 浏览器的新图标。官方在 Microsoft Ignite 2019 会议中正式声明了这一更改。但目前还不清楚微软何时会开始使用这个图标，因为现发布的 Edge stable 预览版使用的仍是旧图标。

（文中图片来自互联网）

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