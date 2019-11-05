工信部整治APP乱象 这八种行为可视为侵权

国内的安卓生态碎片化十分严重，因此导致的APP乱象成为很多用户难言的痛。尤其是不明来路的APP内往往夹杂着大量病毒或密码，严重的侵害了用户的隐私甚至个人财产安全。最新消息，工信部将启动App侵害用户权益专项整治工作，以保护用户权益免受侵害。

据悉，工信部此次整治措施包括责令整改、向社会公告、组织App下架、停止App接入服务，以及将受到行政处罚的违规主体纳入电信业务经营不良名单或失信名单等。



工信部整治APP乱象

工信部将重点针对违规收集个人信息、违规使用个人信息、不合理索取用户权限、为用户注销账号设置障碍四个方面的八类问题开展规范整治工作。通知列出的八类问题包括：

1.私自收集个人信息；

2.超范围收集个人信息；

3.私自共享给第三方用户信息；

4.强制用户使用定向推送功能；

5.不给权限不让用；

6.频繁申请权限；

7.过度索取权限；

8.为用户账号注销设置障碍。

工信部强调，本次整治主要面向App服务提供者和App分发服务提供者（应用商店）。专项整治工作分企业自查自纠阶段（自通知印发之日起至11月10日），监督抽查阶段（2019年11月11日至11月30日）和结果处置阶段（2019年12月1日至12月20日）。

工信部对存在问题的App将统一进行通报，依法依规处理。具体措施包括责令整改、向社会公告、组织App下架、停止App接入服务，以及将受到行政处罚的违规主体纳入电信业务经营不良名单或失信名单等。

人们常说苹果IOS的生态很强大，其实倒不如说是国内的安卓生态实在是太烂了。国内用户无法接入Google Play，各个手机厂商完全各自为政，因此用户体验也是千差万别的。



国内用户无法接入Google Play

国内安卓手机用户的APP获取途径是极为复杂的，用户不仅从手机品牌官方的应用商店获取APP，也会从各种途径安装到各种来路不明的应用。这就导致了缺乏统一高标准的监管，导致各种因素泄露隐私，骚扰不断，甚至被恶意吸费的损失。

不仅仅是APP层面的混乱，如今各个手机品牌的操作系统虽然都是安卓的底层架构，但却都是自己高度定制化“深加工”的结果。这么做虽然可以更有特色，但也带来了一些弊端。系统自带广告你受得了么，而且无孔不入，简直是丧心病狂……



安卓系统各自为政“碎片化”过于严重

更加令很多玩家吐槽的是，很多品牌的系统经常会出现一些“负优化”的情况。如今的现状是，安卓手机厂商都在炒配置，通过高性价比吸引用户，但是真正用起来体验却并不好，系统成了很大的减分项目。说白了，很多品牌缺乏潜心研究，更像是个炒货。

还是那句话，与其说苹果IOS的有多么好，倒不如说是国内的安卓太烂了而已。

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