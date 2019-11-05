早报：一加明年推智能手表 魔兽世界将加入光追

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

一加也要涉足手表行业，这次或许要和明年的一加8一同推出了。



传一加明年推出一加手表 随一加8一同发售





据外媒报道，一加手表即将问世，它将与一加8一起发布，这意味着是在2020年5月前后。目前关于该手表的消息还很少，其可能会运行谷歌的WearOS，2016年一加手表的旧概念草图显示，似乎该公司非常喜欢圆形表盘的想法。

除了CG之外，《魔兽世界》的画面都难言精美，似乎暴雪想要改变这一局面。



跟上时代了！暴雪计划为魔兽世界加入光线追踪





据Wccftech的报道，暴雪正考虑为《魔兽世界》增加光线追踪支持。在之前的资料片《争霸艾泽拉斯》中，暴雪为其添加了对DirectX 12的支持，《魔兽世界》后来成为了第一个在Windows 7上支持DirectX 12的游戏。目前还不清楚暴雪将为《魔兽世界》添加哪种光线跟踪功能。

荣耀Play3的新配色已经在路上，下周就能正式开售了。



荣耀Play3将推冰岛白配色 双.11正式开售





昨天晚间，荣耀手机官方宣布荣耀Play3正式推出“冰岛白”配色，将于11月11日开售。荣耀Play3采用6.39英寸魅眼全视屏，屏占比达90%。配置方面，荣耀Play3搭载麒麟710F处理器，内置4000mAh电池，前置800万像素美颜相机，后置4800万主摄+800万120度超广角+200万景深组合。荣耀Play3起售价为999元。

华为一直在研发人才和研发费用上不计成本，近期这一数字又创了新高。



华为全球研发人员达8万 研发费用每年超20亿美元





据央视新闻报道，11月4日，第七届华为欧洲创新日在巴黎举行。华为公司董事、战略研究院院长徐文伟在会上透露，公司在全球现有超过8万研发人员，占总人数45%左右。徐文伟还提到，早在1996年就明确要求预研费用必须占研发费用的10%以上，现在要求提高到20%以上，也就意味着每年20-30亿美金，投入到前沿和基础技术研究。

诺基亚除了入门机之外，他们也在筹备他们的5G新机。

诺基亚8.2 5G版渲染图流出 升降式摄像头+奥利奥





近日Nokiapoweruser曝光了诺基亚8.2 5G版本的渲染图，表示此次渲染图是基于目前爆料制作的。从目前的渲染图来看，这款手机将采用升降式前置摄像头，后方采用了“奥利奥”样式的四摄像头设计，指纹传感器位于手机背部。

有关苹果AR眼镜的传闻再次浮现，这次苹果找上了G胖。



传苹果正研发AR眼镜 将与Valve合作





据供应链消息人士称，在增强现实眼镜开发上，苹果和美国游戏公司Valve进行了合作。苹果的增强现实眼镜将交给广达电脑和和硕科技公司代工生产，这两家企业也是苹果长期的代工合作伙伴。苹果和游戏公司Valve的详细合作内容尚不得而知。

蔚来近期公布了他们的10月交付数据，创造了巨额的营收。

蔚来汽车公布10月交付数据 创造10亿营收





蔚来最新公布的销量数据显示，蔚来10月交付量达2526台，创2019年新高，环比上涨25%，同比增长61%，9、10两月连破月度交付记录。蔚来2019全年交付数达14867台，自2018年6月开始交付以来，全品牌累计交付26215台。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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