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    IDC：2023年中国区块链支出规模将达20亿美元

      [  中关村在线 原创  ]   作者：张金梁   |  责编：张金梁

    中关村在线消息：IDC发布的《全球半年度区块链支出指南》最新报告显示， 2023年中国区块链市场支出规模将达到20亿美元。在预测期内，区块链支出将以强劲的速度增长，2018-2023年复合年增长率（CAGR）为65.7％。

    IDC

    在市场规模上，预测期内美国仍是全球区块链投资最大的区域，占全球支出的比重为39％。分列二到五位的是西欧、中国、亚太（不含中国和日本）和中东欧。

    从市场规模来看，银行业仍是中国区块链支出的第一大行业，其次是离散制造、零售、专业服务和流程制造行业，前五大行业区块链支出占全部支出的比重达到73.0%，行业分布较为集中。

    IDC

    在应用场景上，贸易金融及交易（后）管理、跨境支付和结算、产品溯源、资产和货物管理、法规遵从等排名较为靠前，其2019年中国市场支出均在3亿美元以上。

    从技术角度看，IT服务和区块链平台软件是预测期内最大的支出类别，占比在74%以上。

    IDC中国区块链市场分析师薛宇表示：“2019年中国区块链市场最大的变化是领导人对区块链技术的定调，这对澄清市场认知、推动技术落地有着巨大作用。受此影响，预计中国区块链市场支出规模将在未来四年保持快速增长态势，到2023年突破20亿美元。”

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：IDC：2023年中国区块链支出规模将达20亿美元http://news.zol.com.cn/731/7315441.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7315441.html report 947 中关村在线消息：IDC发布的《全球半年度区块链支出指南》最新报告显示， 2023年中国区块链市场支出规模将达到20亿美元。在预测期内，区块链支出将以强劲的速度增长，2018-2023年复合年增长率（CAGR）为65.7％。在市场规模上，预测期内美国仍是全球区块链投资最大的区域，...
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