晚报：微信修复iOS杀进程 安卓爆出新漏洞

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

微信回应被iOS 13.2杀进程 问题已基本修复

近日苹果公司推送了iOS 13.2系统。这一系统自推送之后，就出现了许多App被杀进程的情况，其中就包括微信。今天微信对此事进行了回应，表示这一问题已基本修复。





微信在回应中表示：“目前，通过紧急联调，该问题已基本修复。如个别用户在使用上仍有问题，可联系我们解决。”

Z点评：大家都中招了吗？

Android被爆存NFC漏洞 面临手机植入恶意软件威胁

据外媒报道，通过NFC发送的应用（APK文件）存储在磁盘上，并会在屏幕上显示一个通知。通知消息会询问设备所有者是否允许NFC服务安装来自未知来源的应用。





不过一位名叫Y. Shafranovich的安全研究员发现，在Android 8（Oreo）或更高版本上，通过NFC发送的应用不会显示这个提示信息。相反该通知将允许用户轻点一下就可以安装应用，而无需任何安全警告。

Z点评：注意及时接收系统更新来保护设备。

郭明錤爆料：苹果明年将会发布三款5G手机

近日据悉，郭明錤再次送出新报告，苹果准备了三款5G iPhone。郭明錤在最新的报告中指出，苹果明年9月将发布三款iPhone，都将支持5G网络。

报告中还表示，由于加入5G基带，所以新iPhone将会重新设计主板，同时新机在外形上也有新的变化，这些都会提高5G版iPhone的成本，所以预计苹果会提高新机的售价。

Z点评：等等党或许真的大获全胜。

小米CC9 Pro真机图曝光 明天正式发布

据Smartphone Leaks报道，近期他们在社交网站上曝光了小米CC9 Pro的真机上手图。这款手机采用双曲面设计，屏占比比较高，并且依旧采用了水滴屏设计。





根据目前已知信息显示，小米CC9 Pro正面将搭载一块6.47英寸的OLED水滴屏，分辨率为2340×1080，且左右两边采用了曲面的设计，在机身厚度达到9.67mm的情况下得以保障部分握持手感。

Z点评：敬请关注明天的小米发布会。

OPPO工程师暗示系统发布会 本月下旬召开

今天一位名叫@绿厂C工 的用户在微博上暗示，ColorOS 7发布会即将在本月月底召开。这位@绿厂C工 的认证为OPPO软件工程师，可能是官方正在进行预热。





ColorOS 7系统即将在11月中下旬正式对外发布。不过，目前ColorOS 7的消息还没有很多，此前沈义人透露OPPO Reno 10倍变焦版手机将会更新ColorOS 7。

Z点评：这曝光方式挺有意思。

苹果为可折叠环绕式屏幕申请新专利

近日据外媒消息，苹果的又一项专利申请显示，其正在继续努力制造出可折叠的iPhone，这一次针对的则是手机侧面和背面。





这份专利号为10,345,860 的文件展示了苹果将如何在设备如iPhone、iPad上的任何部分呈现视觉内容。文件描述了一种“环绕显示的电子设备”，其中“至少会包含一个透明外壳和一块可弯曲屏幕。

Z点评：大家对于折叠屏幕的iPhone期待吗？

小米手表曝光之后 TheVerge感叹太像Apple Watch

上周小米智能手表被曝光，同时官方证实表示将在11月5日正式发布这款产品。不过当小米智能手表曝光后，不仅国内媒体反应热烈，甚至TheVerge也发文不禁“感叹”，这货太像AppleWatch了。





TheVerge在文中称，小米模仿Apple Watch推出了首款智能手表，并表示这已经不是小米第一次推出类似苹果产品的新设备了。

Z点评：大家觉得小米的手表像Apple Watch吗？

台积电CEO刘德音表示：2nm工艺已有预先规划

近日据悉，台积电举行了公司成立33周年庆典，董事长、联席CEO刘德音谈到了台积电的先进工艺规划，最先进的2nm工艺也进入了先导规划中，明年则会量产5nm工艺。

刘德音表示3nm工艺正在依照计划进行，而更先进的2nm工艺也正式进入了先导规划阶段，这也是今年6月份宣布研发2nm之后台积电官方再一次明确2nm工艺的进展。

Z点评：看来摩尔定律仍旧奏效。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

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