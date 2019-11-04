中关村在线消息：近日据悉，台积电举行了公司成立33周年庆典，董事长、联席CEO刘德音谈到了台积电的先进工艺规划，最先进的2nm工艺也进入了先导规划中，明年则会量产5nm工艺。



台积电CEO刘德音表示：2nm工艺已有预先规划

刘德音谈到了台积电一年来的变化，称公司在“技术领先、卓越制造、客户信任”三个方面都取得了进步，其中7nm工艺N7已经独步全球两年，产出了超过100万片12英寸晶圆，首发EUV工艺的N7+也在今年6月份正式量产。

往后就是5nm节点，刘德音表示新竹的Fab 12、台南的Fab 18工厂进展顺利，客户也十分满意，2020年就会量产。

刘德音表示3nm工艺正在依照计划进行，而更先进的2nm工艺也正式进入了先导规划阶段，这也是今年6月份宣布研发2nm之后台积电官方再一次明确2nm工艺的进展。

据台积电之前的规划，2nm工艺是一个重要节点，Metal Track(金属单元高度)和3nm一样维持在5x，同时Gate Pitch(晶体管栅极间距)缩小到30nm，Metal Pitch(金属间距)缩小到20nm，相比于3nm都小了23％。

预计2nm工艺将在2024年完成，正式进入量产阶段，不过具体情况现在还不得而知。

在公司成立33周年的庆典上，台积电也宣布了新的福利，凡是2019年5月31日以前到职，职级60到64的直接人员，职级20到26的行政及技术人员，以及职级31到33的工程师与管理师，总计约有39,000名同仁。

台积电将在12月发给每人新台币12000元约合2774元人民币的红包，总计将发出4.68亿元的红包奖金。

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