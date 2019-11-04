中关村在线消息：近日据悉，郭明錤再次送出新报告，苹果准备了三款5G iPhone。郭明錤在最新的报告中指出，苹果明年9月将发布三款iPhone，都将支持5G网络。



郭明錤爆料：苹果明年将会发布三款5G手机

这些手机的主板面积将增加10–15％，其中SLP主要供货商鹏鼎/臻鼎与AT&S，而CCL独家供货商台光电为最大受益者，而稳懋与Broadcom为最大iPhone PA赢家。

报告中还表示，由于加入5G基带，所以新iPhone将会重新设计主板，同时新机在外形上也有新的变化，这些都会提高5G版iPhone的成本，所以预计苹果会提高新机的售价。

在此之前就有消息称，苹果为了保护利润，将在明年推出的5G售价上，提高相应的售价，也就是说5G iPhone的平均售价至少会比现在高出150美元，约合人民币1050元左右。

苹果在9月份发布了三款新iPhone： iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max。iPhone 11起价699美元，比去年的iPhone XR便宜50美元。

更低的价格料将为苹果的服务业务吸引更大范围的客户。更低的售价的确刺激了iPhone 11的销量，但是也拉低了整体的售价。

明年苹果发布的5G版iPhone，据说最大屏幕尺寸升级至6.7英寸，而6.1英寸版本保持不变，5.8英寸版本屏幕缩小至5.4英寸。

（文中图片来自互联网）

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