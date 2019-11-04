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    郭明錤谈明年三款新iPhone 价格还得提高

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间11月4日消息，近日天风证券分析师郭明錤在其最新的一份投资报告中指出，明年即将推出的三款新iPhone将支持5G网络，这也意味着iPhone的主板将会得到升级，而这三款iPhone的价格也会得到提升。

    郭明錤谈明年三款新iPhone 价格还得提高
    郭明錤谈明年三款新iPhone 价格还得提高

    郭明錤表示，明年的iPhone在主板面积上将增加10–15%。也正是因为5G基带的加入，苹果重新的设计了主板。不仅仅是主板，iPhone的外型上也会出现诸多变化。因此，iPhone的价格也会比今年的得到提升。

    今年，iPhone的平均售价开始走低，即第四季度将同比下降10%。苹果自己也意识到了问题的严重性，其预计2019年的平均售价将下降12%，2020年的平均售价将下降6.5%。

    对此，外媒表示苹果或将在明年iPhone12上扭转这种局面。即iPhone 12 5G售价将会相应提高，也就是说5G iPhone的平均售价至少会比现在高出150美元，约合人民币1050元左右。

    （本文图片来自互联网）

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