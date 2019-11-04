中关村在线消息：近日据外媒消息，微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉表示，基于 Windows 10 X 运行的 Surface Neo 设备将具有支持手写笔的用户界面。



微软研发了一种创新型手写笔式平板用户界面

从已知的泄露内容来看，该操作系统的笔式功能似乎没有太大的创新，主要体现在主应用可在分屏时实现与 OneNote 的交互。

微软研究院一直在深入研究更加新奇、有趣、自然的用户界面，将手写笔与触控功能完美地结合起来。

在一次演示中，微软研究院介绍了一种向平板电脑添加强大的感知功能的方法，使操作系统能够更好地适应用户手持设备的方式，自然地迎合其意图。

这种感知技术，可通过姿势感知在移动和固定使用场景下的细微差别，并主动转换。

比如移动手柄、改变屏幕倾角和方向、书写或绘图时用手掌按压住了屏幕、以及检测手是从哪个方向接近的。

微软研究院在这套系统中结合了三种感应方式，即原始电容触屏映像、惯性运动、以及屏幕边框周围的电场传感器（握持和手部接近检测）。

这套 UI 实现了笔触优先，例如使用手写笔来“存储”和检索图片、其它剪贴板项目的物理小部件和浮动菜单，以及无论在屏幕上的任何位置，始终围绕笔尖的菜单等。

有关这项研究的详情，已经在 ACM CHI 2019 大会上做过介绍，且其成果得到了荣誉奖项。

（文中图片来自互联网）

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