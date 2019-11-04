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    微软研发了一种创新型手写笔式平板用户界面

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：近日据外媒消息，微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉表示，基于 Windows 10 X 运行的 Surface Neo 设备将具有支持手写笔的用户界面。

    微软研发了一种创新型手写笔式平板用户界面
    微软研发了一种创新型手写笔式平板用户界面

    从已知的泄露内容来看，该操作系统的笔式功能似乎没有太大的创新，主要体现在主应用可在分屏时实现与 OneNote 的交互。

    微软研究院一直在深入研究更加新奇、有趣、自然的用户界面，将手写笔与触控功能完美地结合起来。

    在一次演示中，微软研究院介绍了一种向平板电脑添加强大的感知功能的方法，使操作系统能够更好地适应用户手持设备的方式，自然地迎合其意图。

    这种感知技术，可通过姿势感知在移动和固定使用场景下的细微差别，并主动转换。

    比如移动手柄、改变屏幕倾角和方向、书写或绘图时用手掌按压住了屏幕、以及检测手是从哪个方向接近的。

    微软研究院在这套系统中结合了三种感应方式，即原始电容触屏映像、惯性运动、以及屏幕边框周围的电场传感器（握持和手部接近检测）。

    这套 UI 实现了笔触优先，例如使用手写笔来“存储”和检索图片、其它剪贴板项目的物理小部件和浮动菜单，以及无论在屏幕上的任何位置，始终围绕笔尖的菜单等。

    有关这项研究的详情，已经在 ACM CHI 2019 大会上做过介绍，且其成果得到了荣誉奖项。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微软研发了一种创新型手写笔式平板用户界面http://news.zol.com.cn/731/7314528.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7314528.html report 1047 中关村在线消息：近日据外媒消息，微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉表示，基于 Windows 10 X 运行的 Surface Neo 设备将具有支持手写笔的用户界面。微软研发了一种创新型手写笔式平板用户界面从已知的泄露内容来看，该操作系统的笔式功能似乎没有太大的创新，主要体现在主应用可...
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