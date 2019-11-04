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    新四摄配小刘海 这可能就是iPhone 12真正的样子

      [  中关村在线 原创  ]   作者：贾征

           报道称，iPhone 12的外形不再延续如今圆润的设计风格，而是采用了更加锐利、更加方正的美学理念，传承iPhone 4、iPhone 5的中框设计。iPhone 12虽然无法取消刘海，但会在保持Face ID全部功能的同时，大幅缩减刘海的尺寸。

    新四摄配小刘海 这可能就是iPhone 12的样子
    iPhone 12渲染图

           此外，iPhone 12很有可能是苹果首款四摄手机，包括：广角镜头、超广角镜头、长焦镜头，并加入一枚TOF镜头。加入ToF镜头之后，iPhone 12的相机可以实现更精确的景深。

    新四摄配小刘海 这可能就是iPhone 12的样子
    iPhone 12渲染图

           据爆料，苹果工程团队还在测试将5G天线加宽到1mm以上来改善信号收发，iPhone 12天线材质有望会放弃塑料，换用玻璃、陶瓷或者蓝宝石。

    新四摄配小刘海 这可能就是iPhone 12的样子
    iPhone 12渲染图

           知名苹果分析师郭明錤前不久在一份报告中指出，2020款iPhone将全系支持5G，金属中框设计将显著改变，包括分段设计更复杂、挖槽与注塑新程序、与蓝宝石或玻璃表盖组装以保护挖槽注塑结构。

    新四摄配小刘海 这可能就是iPhone 12的样子
    iPhone 12渲染图

          郭明錤还预测，新2020款 iPhone外观设计有显著改变，且与iPhone 4相似。

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    iPhone 12渲染图

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    iPhone 12渲染图

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    iPhone 12渲染图

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

    苹果iPhone 11（4GB/64GB/全网通） A13处理器，GPU抗锯齿效果，夜间模式

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