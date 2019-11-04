早报：苹果申请屏幕新专利 realme 6真机图曝光

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

苹果希望能在他们新机中搞一些新花样，于是屏幕成了他们革新的重点。



苹果申请iPhone新专利 屏幕变成前后全包裹式





据外媒报道，美国专利商标局10月31日公布了苹果申请的全新专利信息，专利申请揭示了苹果公司计划将柔性OLED（有机发光二极管）显示屏引入其未来的设备中，同时保证增强使用功能而不损害设备强度。也就是说，未来苹果手机将完全被曲面显示屏所包裹。

罗永浩回应被列入失信执行人事件，并再次提醒大家12月初的发布会。

罗永浩回应粉丝关心 12月初发布会见





今日晚间罗永浩在微博发文回应了有关被列入失信执行人名单的事件，粉丝们也表达了对他的支持。针对网友的回应，罗永浩表示“很惭愧，过分了”，并调侃称自己是“一个因经营企业无能，给相关机构和个人带来诸多麻烦和痛苦的失败者”。同时，罗永浩还表示他没有逃避失败的责任，坚信打翻身仗没那么难，“我们12月初发布会上见”。

诺基亚近期在手机上动作频频，一系列新机已经通过FCC认证。



诺基亚5.2通过FCC认证 将推出三个版本





近日一款型号为“TA-1214”的诺基亚现身FCC网站，介绍称这款手机为诺基亚5.2。“TA-1214”的尺寸为157.69×75.41mm，据尺寸推测显示屏大小可能约为6.1英寸；此外，还具有3920mAh的电池容量。目前诺基亚5.2有三个版本，“TA-1206”应该是双卡版本，“TA-1214”是单卡版本，而“TA-1211”目前没有更多信息。

小米Note 10（CC9 Pro）手机此前有传闻将在本周上市，现在西班牙透露了具体时间。



传小米Note 10本周西班牙上市 推出双版本





近日GadgetsFlix在社交网站称，小米Note 10手机将于11月6日在西班牙马德里推出。小米Note 10系列将有两个版本，分别为小米Note 10和小米Note 10 Pro，这两款手机均通过了NBTC和EEC官方认证，这也意味着这两款手机将在欧洲和亚洲部分地区推出。

realme年底也要发力，他们的realme 6在开发的最后阶段，不过近期却泄露了真机图。



传realme 6真机图曝光 骁龙710+后置四摄





据91mobiles报道，近日在社交网站上出现了realme 6手机的真机图和包装盒的图片，这款手机采用后置四摄和高通骁龙710处理器。realme 6手机采用了水滴屏的设计，还采用了后置竖向排列四摄，位于手机的左上角，闪光灯位于摄像头组的右侧。

vivo也在海外市场推出了新机，采用了Helio处理器。

vivo Y19在越南上市 Helio P65+后置三摄





据Gsmarena报道，近日vivo公司在越南和泰国市场正式推出vivo Y19手机，采用联发科Helio P65处理器和后置三摄。vivo Y19拥有一个6.53英寸水滴屏，具有Full HD分辨率。这款手机存储组合为6GB内存+128GB，电池容量为5000mAh，支持快速充电功能。

苹果的新款MacBook Pro即将更新，将会采用AMD处理器。

新16英寸MacBook Pro即将推出 采用AMD处理器





据外媒报道，苹果公司将很快推出升级版的16英寸MacBook Pro，现在曝光的消息也越来越多，有消息称它将配备AMD Radeon RX 5500M 或RX 5300M GPU，带来更加强劲的图形处理能力。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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