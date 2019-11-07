晚报：Galaxy S11要上“太空变焦” 格力进军电子商务？

各位看官晚上好，今日份的《科技晚报》已经准备好了。

三星申请“太空变焦”商标 Galaxy S11将搭载





欧盟知识产权局官网显示，三星近日提交了一项名为“Space Zoom（太空变焦）”的商标注册申请，分析称其或将以次来命名此前曝光的Galaxy S11上搭载的“Hubble（哈勃）”镜头。

据此前消息，三星Galaxy S11将搭载全新的潜望式镜头，升级幅度比以往Galaxy S系列机型更大。

Z点评：名字听起来相当炫酷，期待会是新的黑科技。

vivo与三星合作 联合研发Exynos 980处理器





vivo公司今天在与三星合作的发布会上宣布，他们与三星联合研发了Exynos 980处理器。vivo还提到，他们与三星共同合作了10个月的时间，解决了超过100个问题。vivo搭载Exynos 980的5G手机也将在12月上市。

Z点评：合作研发处理器对于vivo将是非常宝贵的经验和技术积累，对今后的发展将有巨大收益。

骁龙865将发布！高通宣布12月3召开骁龙技术峰会





高通官方正式宣布将于2019年12月3-5日在夏威夷毛伊岛举行“骁龙技术峰会2019”，据相关媒体报道，全新一代的骁龙865处理器将在该峰会上正式亮相。

前段时间有外媒曾曝光了一款疑似该芯片的跑分信息，数据显示，骁龙865的单核跑分为4160，多核跑分为12946，还有消息称其功率效率将提高20%。

Z点评：高通的新旗舰处理器也来了，新一年的竞争已经拉开帷幕。

注资1亿！董明珠成立格力电子商务有限公司





据天眼查最新消息显示，格力电器所属的珠海格力电器股份有限公司近日新增对外投资，注资1亿成立格力电子商务有限公司。该公司由格力电器全资控股，董明珠担任法人、董事长。

Z点评：从市场表现来看，格力目前需要扩展全新的业务实现公司增长，开拓电商业务或许也是其中一项探索。

传荣耀V30将于11月26日发布 支持双模5G全网通





荣耀总裁赵明此前曾宣布将于本月推出荣耀V30 5G手机。近日，有网友爆料称该机将于11月26日正式发布。

据此前消息，荣耀V30是一款真正的全国通、全网通5G手机，同时支持NSA和SA。其搭载了最新的麒麟990 5G芯片，性能相比前代提升了60%，同时还将处理器和5G基带合二为一，可实现2G/3G/4G/5G全网通、NSA/SA双模、5G+4G双卡双待等使用状态。

Z点评：2020年5G手机的价格应该会迎来一波下降，加速5G的普及。

百度发布Q3财报：营收281亿元 净利44亿元





百度在今日公布了2019年第三季度未经审计的财务报告。数据显示，百度第三季度总营收为人民币281亿元（约合39.3亿美元），环比上一季度增长7%。

数据显示，华尔街17名分析师此前平均预期百度第三季度营收将达38.8亿美元。财报显示，百度第三季度总营收为人民币281亿元（约合39.3亿美元），超出分析师预期。

Z点评：百度App的增长势头不减，百家号和智能小程序增长迅速，正在填补传统搜索业务下滑的空缺。

未成年人22时至次日8时禁玩网游





援引自人民日报消息，近日国家新闻出版署发布了《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》(简称《通知》)，要求所有网络游戏用户均需使用有效身份信息方可进行游戏账号注册。

《通知》规定每日22时到次日8时，游戏公司不得为未成年人提供游戏服务，法定节假日每日不得超过3小时，其他时间每日不得超过1.5小时。网络游戏平台不得向8周岁以下用户提供付费服务。

Z点评：如何执行是最大的困难。

我国6G研发正式启动 全球尚在探索华为早有布局





科技部会同发展改革委、教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开6G技术研发工作启动会。会议宣布成立国家6G技术研发推进工作组和总体专家组，标志着我国6G技术研发工作正式启动。

华为任正非在此前多次接受采访时均谈到未来6G网络技术的布局问题，并表示华为的6G和5G是同步做的，华为的6G研究也领先世界。

Z点评：iOS频繁更新的背后，也是iOS越来越臃肿的表现。

好了，以上就是今天的《科技晚报》，明天再见。

（本文图片来自互联网）

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