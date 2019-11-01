百度CTO王海峰亮出新型智慧城市总框架 AI+大数据+云计算

中关村在线消息：11月1日，在2019东软解决方案论坛会上，百度、东软联合发布“云智未来城市”新型智慧城市整体解决方案，百度首席技术官王海峰在专题演讲中介绍了百度东软新型智慧城市总体框架，并展示百度大脑的领先AI技术及依托百度智能云推动产业智能化发展的成果。



百度CTO王海峰亮出新型智慧城市总框架

王海峰表示，当前，我们正身处以AI为重要驱动力量的新一轮科技革命和产业革命浪潮之中，AI正将人类社会带入智能时代。百度是国内投入最早、技术最强、布局最完整的AI领军企业，百度AI技术多年积累和产业实践的集大成——百度大脑，布局完整，语音、视觉、自然语言处理等核心技术领先业界，并实现了AI能力与应用场景融合创新，成为“软硬一体AI大生产平台”。此外，百度大脑还拥有国内目前唯一一个全面开源开放、功能完备的产业级深度学习平台飞桨，能够有效降低深度学习技术应用门槛，推动AI产业化落地。

当下，百度大脑的领先技术正在依托百度智能云加速产业化落地。百度智能云“ABC”三位一体，全面支撑产业智能化。百度智能云拥有计算、网络、存储、数据库、安全等完备的基础设施，以及支持资源、效率、数据、算法、连接的强大工程平台，并在互联网架构、数据智能、模型工厂等方面形成了丰富的实践方法论。

以百度大脑为核心，依托智能云，百度正在加速各行各业的智能化转型升级。而东软是中国第一家上市软件企业，在医疗健康、智慧城市等领域也有深度布局，与百度形成优势互补，是百度推进人工智能落地、产业化智能化升级的重要合作伙伴。2019年5月，百度与东软签署战略合作协议，共同推进人工智能在智能城市、医疗健康等关键领域的落地和商业模式创新，打造人工智能与现代优势产业紧密融合的范例。

此次百度东软新型智慧城市整体解决方案的发布，也是双方首次正式发布面向智能城市的整体解决方案。

王海峰展示了百度东软联合推出的“新型智慧城市总体框架”，描绘了一副智能时代未来城市的蓝图。新型智慧城市整体解决方案以“人工智能、大数据、云计算”三位一体为智能基础，结合物联网、边缘计算、5G等新兴技术，依托智能云的架构和人工智能技术优势，实现城市智能规划、智能建设、智能治理、智能服务，为政府决策、产业发展和公共服务提供强有力支撑。

当下，人工智能技术发展和应用落地持续突破，不仅为未来城市建设与管理引入新思路，也在持续强化智能经济的核心引擎。百度和东软优势互补下的强强联合，正在探索出一条人工智能赋能产业智能化发展、重塑传统经济形态的新路径。王海峰表示， “我们希望，百度和东软的合作，进一步推动人工智能与实体经济深度融合，加速人工智能落地与产业智能化升级。”

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