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    格力申请全新专利 或推出可折叠手机

      [  中关村在线 原创  ]   作者：吴晓宇   |  责编：张剑锋

    中关村在线消息：北京时间11月1日消息，近日根据天眼查更新数据显示，格力公司刚刚申请了一项全新的专利，这项专利主要运用在折叠屏手机上。这似乎意味着，格力公司很有可能即将推出可折叠手机。

    格力申请全新专利 或推出可折叠手机
    格力申请全新专利 或推出可折叠手机

    格力的这项专利摘要包括：1。本外观设计产品的名称：折叠屏手机；2。本外观设计产品的用途：本外观设计产品用于语音和数据通信设备等；3。本外观设计产品的设计要点：在于形状；4。最能表明设计要点的图片或照片：立体图，该专利的法律状态以及法律状态信息均为授权。

    今年4月份的时候，格力电器正式发布了2018年财报。格力对外表示，2019年公司将会把手机研发作为重点任务，在5G技术上实现突破。

    格力电器原本在2015年就已经成立半导体设计团队，现在已经可以自主设计空调机主芯片，目前在研制高端的变频驱动芯片和主机芯片。董明珠此前表示，2019年格力空调将率先用上自产的芯片。目前格力自主研发的芯片已经量产，2019年自研芯片全面实现空调机主芯片替代的目标有望实现。

    （本文图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/731/7313622.html report 861 中关村在线消息：北京时间11月1日消息，近日根据天眼查更新数据显示，格力公司刚刚申请了一项全新的专利，这项专利主要运用在折叠屏手机上。这似乎意味着，格力公司很有可能即将推出可折叠手机。格力申请全新专利 或推出可折叠手机格力的这项专利摘要包括：1。本外观设计...
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